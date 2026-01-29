В Казахстане врачи вынуждены корректировать схемы лечения из-за перебоев с лекарственным обеспечением, заявила сенатор Айнур Аргынбекова, передает Informburo.kz.

Фото Depositphotos.com

Как отметила в своём депутатском запросе Аргынбекова, в социальных сетях и СМИ часто публикуют информацию о перебоях с лекарствами, росте цен и ограниченной доступности препаратов. Эти проблемы, по её словам, негативно влияют на доверие к системе здравоохранения.

"На практике это приводит к тому, что медицинские организации и врачи вынуждены работать в режиме оперативной адаптации при задержках централизованных поставок или отсутствии отдельных препаратов. Например, пациент с хроническим заболеванием приходит на плановый приём, лечение назначено, однако необходимые препараты отсутствуют. И врачу приходится менять схему терапии по организационным, а не медицинским причинам", – сказала депутат во время заседания в сенате.

Для решения проблем Аргынбекова предложила:

включить лекарственное обеспечение в систему стратегического планирования государства с чётким распределением ответственности между госорганами;

установить минимальные запасы жизненно необходимых лекарственных средств и алгоритмы действий при нарушениях поставок;

реализовать долгосрочную регуляторную предсказуемость в сфере лекарственного обращения;

провести оценку долгосрочной финансовой устойчивости лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП и ОСМС с учётом роста потребности в дорогостоящих инновационных препаратах.

"Отдельного внимания требует деятельность Министерства здравоохранения как ключевого регулятора, прежде всего в части принятия обоснованных решений о том, какие лекарства и по какой цене закупаются за государственные средства, а также в обеспечении гибкости закупочных механизмов. В условиях активного информационного пространства вопросы лекарственного обеспечения напрямую влияют на общественное восприятие устойчивости системы здравоохранения", – заключила сенатор.