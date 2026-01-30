О коммунальной аварии, случившейся сегодня, 30 января, сообщила пресс-служба городского акимата. По их данным, порыв на водопроводной сети диаметром 200 мм. произошел по адресу ул. Орджоникидзе, д. 50.

Возле этого дома сегодня произошла авария на водопроводных сетях / Фото yandex.kz

- На текущий момент порыв локализован, временно остаются без водоснабжения два многоквартирных жилых дома и один коммерческий объект, - сообщает акимат. - Обеспечен подвоз питьевой воды. Просим жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Полностью устранить порыв на водопроводных сетях обещают только к ночи: ориентировочное время до 22:00 30 января.

Напомним, это не первый порыв, произошедший этой зимой в Костанае. Буквально неделю назад, 22 января, не выдержали сети ГКП "Костанай-Су" на перекрестке улиц Бородина и Рабочей.

Еще за десять дней до этого, 13 января, коммунальная авария произошла на ул. Баймагамбетова.

А 28 января произошел порыв на водопроводных сетях по адресу ул. К. Доненбаевой, 102. Как сообщили сегодня в акимате Костаная, он полностью устранён, водоснабжение частного сектора квартала 75 «Таун-хаус» и трёх коммерческих объектов восстановлено в полном объёме.