Позиция городских властей не изменилась - акимат по-прежнему выступает против подключения дачных домиков к газовым сетям. Об этом сегодня, 16 марта, отвечая на вопрос журналиста, заявил Марат ЖУНДУБАЕВ на аппаратном совещании в акимате Костаная.

- Мы свою позицию выразили. Областная прокуратура пока что официального ответа нам не дала, поэтому пока я его не могу озвучить. Как только нам дадут ответ - мы его доведём, - сообщил он. - Но позиция наша остаётся прежней.

По предварительной информации, прокуратура области должна предоставить акимату Костаная официальный ответ до конца марта.

Напомним, что дискуссия о газификации дачных домов в Костанае началась в конце прошлого года. Тогда аким города резко раскритиковал практику подключения дач к газовым сетям.

- Этот вопрос сейчас всплыл, по-другому я никак не могу сказать, - сказал он. - У нас всегда проблема с дачными домиками: то коллектор прорвет, то там пожары. У нас в 2023 году на дачах было 48 пожаров, погибло 5 человек. Причина простая - пожарные машины не могли вовремя подъехать к домикам. Я к чему это? У нас в законе прописано, что дачные общества работают сезонно, и домики не предусмотрены для круглогодичного проживания. А в 2019 году разрешили прописку на дачах, и как будто был дан старт, чтобы можно было проживать. Это неправильно! Люди говорят, что им жить, кроме как на даче, негде. Ну тогда завтра люди в гаражных обществах начнут селиться. А если газовые трубы начнут тянуть в гаражи?



Жундубаев тогда также заявил, что дачные общества по закону считаются сезонными, а дома там не предназначены для круглогодичного проживания. Он также обращал внимание на проблемы безопасности: узкие проезды, сложности с подъездом пожарной техники и случаи пожаров.

