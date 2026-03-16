Оскар-2026: лучшим фильмом признана "Битва за битвой". Среди победителей - педагог из Челябинской области
Создатели картины "Битва за битвой" получили шесть статуэток "Оскар", передает Informburo.kz.
Кадр из фильма "Битва за битвой"
В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прошла уже 98-я по счёту церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Ведущим, как и в прошлый раз, выступил комик Конан О’Брайен.
Лучшим фильмом стала "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Пол Томас Андерсон также получил два "Оскара" как лучший режиссёр и как автор лучшего адаптированного сценария. Фильм также получил "Оскар" в новой номинации – "За лучший кастинг", а также за лучший монтаж. За роль второго плана в картине получил актёр Шон Пенн.
Четыре статуэтки получили создатели фильма "Грешники".
Полный список победителей:
- Лучший фильм – "Битва за битвой".
- Лучший режиссёр – Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой".
- Лучший актёр – Майкл Б. Джордан, "Грешники".
- Лучшая актриса – Джесси Бакли, "Гамнет".
- Лучший актёр второго плана – Шон Пенн, "Битва за битвой".
- Лучшая актриса второго плана – Эми Мэдиган, "Орудия".
- Лучший монтаж – "Битва за битвой".
- Лучшая операторская работа – Отем Дюральд, "Грешники".
- Лучший адаптированный сценарий – Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой".
- Лучший оригинальный сценарий – "Грешники".
- Лучший кастинг – "Битва за битвой".
- Лучший анимационный фильм – "Кей-поп-охотницы на демонов".
- Лучший короткометражный анимационный фильм – Девушка, которая плакала жемчугом.
- Лучший дизайн костюмов – "Франкенштейн".
- Лучший макияж и причёски – "Франкенштейн".
- Лучший короткометражный фильм – The Singers, Two People Exchanging Saliva.
- Лучшая работа художника-постановщика – "Франкенштейн".
- Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Пламя и пепел".
- Лучший короткометражный документальный фильм – All The Empty Rooms.
- Лучший документальный фильм – Mr. Nobody Against Putin.
- Лучший оригинальный саундтрек в фильме/мультфильме – "Грешники".
- Лучший звук – "F1".
- Лучший международный фильм – "Сентиментальная ценность".
- Лучшая песня – Golden, "Кей-поп-охотницы на демонов".
Кадр из фильма «Господин Никто против Путина». Фото: Павел Таланкин / Made in Copenhagen
Документальный фильм Mr. Nobody Against Putin («Господин Никто против Путина») о том, как военная пропаганда проникает в российскую школу, сообщает Новая Газета Европа. Павел Таланкин — педагог-организатор и видеограф из города Карабаш в Челябинской области — снял фильм в сотрудничестве с датским режиссером Дэвидом Боренштейном, когда работал учителем в одной из школ.
«Уже четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя будущего, во имя детей остановите все войны сейчас», — сказал со сцены в Голливуде Павел Таланкин, получая награду.
Церемония награждения в целом прошла без ярко выраженных политических заявлений. Однако, помимо антивоенного заявления россиянина Павла Таланкина, со сцены высказался актер Хавьер Бардем во время объявления одной из номинаций — он сказал «Нет войне и свободу Палестине».
Чтобы повысить прозрачность процедуры, академия ужесточила правила голосования. Её представители голосовали только за те фильмы, которые они действительно посмотрели. Просмотр отслеживался через приложение Academy Screening Room. Если фильм был просмотрен на фестивале или закрытом показе, участники должны указать дату и место просмотра в специальной форме.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.