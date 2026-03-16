Создатели картины "Битва за битвой" получили шесть статуэток "Оскар", передает Informburo.kz.

В ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе прошла уже 98-я по счёту церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук. Ведущим, как и в прошлый раз, выступил комик Конан О’Брайен.

Лучшим фильмом стала "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. Пол Томас Андерсон также получил два "Оскара" как лучший режиссёр и как автор лучшего адаптированного сценария. Фильм также получил "Оскар" в новой номинации – "За лучший кастинг", а также за лучший монтаж. За роль второго плана в картине получил актёр Шон Пенн.

Четыре статуэтки получили создатели фильма "Грешники".



Полный список победителей:

Лучший фильм – "Битва за битвой".

Лучший режиссёр – Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой".

Лучший актёр – Майкл Б. Джордан, "Грешники".

Лучшая актриса – Джесси Бакли, "Гамнет".

Лучший актёр второго плана – Шон Пенн, "Битва за битвой".

Лучшая актриса второго плана – Эми Мэдиган, "Орудия".

Лучший монтаж – "Битва за битвой".

Лучшая операторская работа – Отем Дюральд, "Грешники".

Лучший адаптированный сценарий – Пол Томас Андерсон, "Битва за битвой".

Лучший оригинальный сценарий – "Грешники".

Лучший кастинг – "Битва за битвой".

Лучший анимационный фильм – "Кей-поп-охотницы на демонов".

Лучший короткометражный анимационный фильм – Девушка, которая плакала жемчугом.

Лучший дизайн костюмов – "Франкенштейн".

Лучший макияж и причёски – "Франкенштейн".

Лучший короткометражный фильм – The Singers, Two People Exchanging Saliva.

Лучшая работа художника-постановщика – "Франкенштейн".

Лучшие визуальные эффекты – "Аватар: Пламя и пепел".

Лучший короткометражный документальный фильм – All The Empty Rooms.

Лучший документальный фильм – Mr. Nobody Against Putin.

Лучший оригинальный саундтрек в фильме/мультфильме – "Грешники".

Лучший звук – "F1".

Лучший международный фильм – "Сентиментальная ценность".

Лучшая песня – Golden, "Кей-поп-охотницы на демонов".

Кадр из фильма «Господин Никто против Путина». Фото: Павел Таланкин / Made in Copenhagen

Документальный фильм Mr. Nobody Against Putin («Господин Никто против Путина») о том, как военная пропаганда проникает в российскую школу, сообщает Новая Газета Европа. Павел Таланкин — педагог-организатор и видеограф из города Карабаш в Челябинской области — снял фильм в сотрудничестве с датским режиссером Дэвидом Боренштейном, когда работал учителем в одной из школ.

«Уже четыре года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя будущего, во имя детей остановите все войны сейчас», — сказал со сцены в Голливуде Павел Таланкин, получая награду.

Церемония награждения в целом прошла без ярко выраженных политических заявлений. Однако, помимо антивоенного заявления россиянина Павла Таланкина, со сцены высказался актер Хавьер Бардем во время объявления одной из номинаций — он сказал «Нет войне и свободу Палестине».

Чтобы повысить прозрачность процедуры, академия ужесточила правила голосования. Её представители голосовали только за те фильмы, которые они действительно посмотрели. Просмотр отслеживался через приложение Acad­e­my Screen­ing Room. Если фильм был просмотрен на фестивале или закрытом показе, участники должны указать дату и место просмотра в специальной форме.