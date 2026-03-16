Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что общенациональный референдум прошел на самом высоком уровне, открыто и справедливо, а также поздравил соотечественников с принятием новой Конституции, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. Отныне 15 марта Казахстан будет ежегодно отмечать в качестве Дня Конституции.

Фото пресс-службы Акорды

Как отечественные, так и зарубежные наблюдатели отмечают, что все требования закона и демократические нормы были строго соблюдены, подчеркнул Глава государства.

"Окончательные итоги волеизъявления граждан будут подведены согласно закону Центральной комиссией референдума в официальном порядке. Но уже сейчас мы можем говорить, что граждане Казахстана продемонстрировали ярчайший пример единения, солидарности, патриотизма, общей ответственности за судьбу Родины. Подавляющее число наших граждан выбрали светлый путь Прогресса, Справедливости, Закона, Порядка, Природолюбия и Чистоты. Это очень хороший путь. Эта народная Конституция поведет нас к новым достижениям и успехам, в этом нет никакого сомнения".

Была зарегистрирована рекордно высокая явка — Президент поблагодарил всех, кто пришел на участки и четко высказал свою гражданскую позицию.

"Тем самым мы показали всему миру политическую культуру нашего казахского общества. Где есть единство, там есть жизнь! Где есть единство, там есть процветание! В единстве рождается сила страны! Для того чтобы Казахстан стал прогрессивной, передовой и конкурентоспособной страной, нам исключительно важно сохранять мир и дружбу, проявлять терпение и настойчивость, креативность и усердие, трудолюбие и ответственность".

Президент подчеркнул, что впереди ждет масштабная работа. Важно, что казахстанцы решительно поддерживают глубокие преобразования.

"Искренне убежден, что, объединив усилия во имя общих интересов, мы оставим будущим поколениям Прогрессивный и Передовой Казахстан. Выражаю искреннюю благодарность молодежи, которая приняла активное участие в референдуме! Отрадно, что молодежь ярко заявила о себе в ходе этой кампании. Пусть будет вечной наша священная Независимость! Пусть процветает наша любимая Родина – Республика Казахстан! Поздравляю всех с принятием новой Конституции!" – заключил Глава государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал выборы в Парламент.

"Впереди у нас много работы. Летом состоятся выборы в Парламент, и мы должны провести их сплоченно, как единая страна. Я считаю, что это должен стать парламент молодежи", – заявил Касым-Жомарт Токаев на встрече с молодежью, принимавшей активное участие в референдуме.

По данным Института евразийской интеграции, за принятие новой Конституции проголосовали 86,7 процента. Из опроса института "Социс-А" следует, что за принятие новой Конституции проголосовали 87,4 процента.

Результаты экзитпола Института общественной политики показали, что новую Конституцию поддержали 88,6 процента участников опроса.

Данные ЦКР

15 марта в Казахстане прошёл референдум по новой Конституции. Избирательные участки по всей стране работали с 7:00 и до 20:00.

Право голоса получили граждане Казахстана старше 18 лет, включённые в списки избирателей. В списки внесли 12 461 796 человек.

В день референдума по стране работали 10 388 участков для голосования. Ещё 71 участок открыли при дипломатических представительствах Казахстана в 54 странах мира. На 92 участках, в основном в воинских частях, комиссии начали работу раньше – в 06:00.

К 20:00 участие в референдуме приняли 9 126 850 человек. Центральная комиссия референдума зафиксировала предварительную явку на уровне 73,24 процента.



Результаты объявят до 21 марта 2026 года.

"НГ" посмотрела, как проходит голосование на референдуме в Костанае.

Напомним, что поправки в Конституцию коснулись 84 процентов текста главного закона страны.

Среди ключевых изменений – введение должности вице-президента, переход к однопалатному парламенту – Курултаю и создание нового консультативного органа Народного совета Казахстана.

Также введено новое требование к кандидатам в президенты — наличие не менее пяти лет стажа на государственной службе или на выборных должностях. Кроме того, расширены полномочия Главы государства при назначении высокопоставленных должностных лиц. При этом сохраняется норма о том, что президент избирается только на один срок.