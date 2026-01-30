8 января, около 17:05, в двухэтажном доме № 2 по ул. Целинной в Тобыле произошёл пожар. Эвакуировали жителей всего подъезда. Виновником они называют обитателя одной из квартир. И опасаются, что в следующий раз последствия его поведения будут трагичнее.

- В квартире нет ни света, ни газа, жуткая антисанитария. Для обогрева мужчина жжет керосиновую лампу и тряпки в ведре, - написала в "НГ" жительница дома Юлия ТЮНЕВА. - Ранее мы неоднократно обращались к участковому, а также в МЧС, прокуратуру, акимат, отдел ЖКХ и СЭС. Но безрезультатно.



Как сообщил в ответе на запрос «НГ» первый заместитель начальника ДЧС Костанайской области Алмаз ТУЛЕНДИН, источник пожара действительно был в этой квартире.

- Материалы в правоохранительные органы не передавались, так как данный пожар относится к компетенции органов гражданской защиты, - пояснил он.

Тулендин также отметил, что 22 декабря 2025 года по обращению Юлии Тюневой в этой квартире провели внеплановую проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Нарушения, указанные в жалобе, подтверждены не были.

- Предполагаемая причина пожара - малокалорийный источник зажигания: спичка, искра, непотушенная сигарета и тому подобное. - сообщается в ответе. - В соответствии со ст. 12 Закона РК «О гражданской защите» сотрудники департамента совместно с другими заинтересованными органами проводят рейдовые и профилактические мероприятия, разъясняют правила пожарной безопасности, в том числе в домах социально уязвимых слоёв населения. Однако органы гражданской защиты не наделены полномочиями принудительного характера и могут лишь выдавать рекомендации, за исключением случаев привлечения к административной ответственности.

Запрос о "нехорошей" квартире и пожаре мы отправили и в департамент полиции Костанайской области.

- По прибытии экстренных служб установлено возгорание мебели в жилом помещении на площади около 8 кв. м, - ответил начальник ДП Ерлан ФАЙЗУЛЛИН. - Пожар был оперативно ликвидирован. Мужчина, находившийся в квартире, с признаками отравления угарным газом доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая медицинская помощь. По итогам рассмотрения материалов сотрудниками отдела по ЧС Костанайского района лицо, допустившее нарушение требований пожарной безопасности, привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 410 КоАП РК (Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности, физлица наказываются штрафом в 5 МРП - 21 625 тенге, 1 МРП в 2026 году - 4 325 тенге - "НГ") .

Файзуллин уточнил, что мужчина временно проживал в квартире с разрешения родственников умершего собственника - на период оформления наследственных документов. Из-за отсутствия регистрации по месту проживания он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

- Кроме того, судами в отношении данного лица ранее применялись особые требования за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, включая запрет на употребление спиртных напитков, - отметил начальник ДП. - В течение прошлого года он неоднократно привлекался к ответственности за различные административные правонарушения, в том числе связанные с распитием алкоголя и нарушением общественного порядка. С ним на систематической основе проводились профилактические беседы.

Кадр из видео ДЧС