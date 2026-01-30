Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (5-е место в рейтинге WTA) пробилась в финал Открытого чемпионата Австралии, передает Sports.kz.

В полуфинальном поединке Рыбакина победила американку Джессику Пегулу (6-е место) в двух партиях — 6:3, 7:6 (9:7). Участие в финале обеспечит представительнице Казахстана гонорар в размере 2 150 000 австралийских долларов (приблизительно 763 929 110 тенге по текущему курсу). В случае победы и завоевания титула Елена получит 4 150 000 австралийских долларов (приблизительно 1 470 815 911 тенге).

Напомним, что в решающем матче Australian Open-2026, который пройдет 31 января, Елена Рыбакина встретится с белоруской Ариной Соболенко (1-е место), которая ранее оказалась сильнее украинской спортсменки Элины Свитолиной (12-е место) — 6:2, 6:3.