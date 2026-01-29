С марта 2026 года акиматы городов Казахстана получат право штрафовать граждан за мусор, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Болат Айтмолда

В Министерстве экологии и природных ресурсов напомнили, что с марта вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

"Законом, подписанным Главой государства 30 декабря 2025 года, местным исполнительным органам Астаны, Алматы, Шымкента и всех областей предоставлено право составлять административные протоколы по статьям 434-2 и 505 Кодекса об административных правонарущениях за загрязнение мест общего пользования и нарушение правил благоустройства", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее штрафовать за такие нарушения могли только органы внутренних дел. В министерстве подчеркнули, что новые полномочия позволят быстрее и эффективнее реагировать на нарушения.

В Минэкологии также сообщили, что в 2025 году за подобные правонарушения к ответственности привлекли более 591 тысячи человек:

свыше 189 тысяч – за загрязнение общественных мест;

более 403 тысяч – за нарушение правил благоустройства.

Общая сумма наложенных штрафов составила 5,2 миллиарда тенге.