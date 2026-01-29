В перинатальном центре Костанайской областной больницы родилась тройня
29 января 2026, 20:39 | Общество
Это первая тройня в области за последние 3 года. Маме малышек Сымбат Шарапиевой из костанайского района 31 год. Беременность наступила естественным путём. В семье Шарапиевых уже подрастают три сына.
И вот в один день семья пополнилась тремя девочками, которых назвали Адия, Аиша и Аселя.
Фото пресс-службы областной больницы
Две новорожденные родились весом по 2600 г, одна - 2300 г. Все малышки ростом по 49 см. По словам врачей областной больницы, состояние мамы и детей удовлетворительное.
По статистике, тройняшки рождаются редко, в среднем с частотой один случай на 6400–8000 родов, что составляет около 1–2% от всех многоплодных беременностей.
Рождение четверых детей происходит ещё реже, примерно 1 раз на 700 000 — 729 000 родов.
