Это первая тройня в области за последние 3 года. Маме малышек Сымбат Шарапиевой из костанайского района 31 год. Беременность наступила естественным путём. В семье Шарапиевых уже подрастают три сына.

И вот в один день семья пополнилась тремя девочками, которых назвали Адия, Аиша и Аселя.

Фото пресс-службы областной больницы

Две новорожденные родились весом по 2600 г, одна - 2300 г. Все малышки ростом по 49 см. По словам врачей областной больницы, состояние мамы и детей удовлетворительное.

По статистике, тройняшки рождаются редко, в среднем с частотой один случай на 6400–8000 родов, что составляет около 1–2% от всех многоплодных беременностей.

Рождение четверых детей происходит ещё реже, примерно 1 раз на 700 000 — 729 000 родов.