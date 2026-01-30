После четырех побед на своем льду над «Иртышом» и «Алматы» рудненский «Горняк» продолжил домашнюю серию второго этапа регулярного чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой с «Кулагером».

Ворота «Кулагера» атакует капитан «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

На первом этапе рудничане из четырех матчей с петропавловским клубом лишь в одном одержали победу. Начав противостояние с двух поражений на своем льду - 3:5 и 2:6, «Горняк» уступил и в первом матче в Петропавловске, но уже в серии буллитов - 3:4 Б, а во втором гостевом поединке был сильнее - 4:2.

И вот спустя почти три месяца североказахстанское дерби продолжилось в Рудном на льду «Горняк арены».

Перед третьей очной серией хозяева располагались на седьмом месте, набрав 42 очка в 44 играх, а гости занимали пятую строчку турнирной таблицы, имея 56 очков после такого же количества проведенных игр. Сами матчи стали своеобразным экзаменом для рудничан перед предстоящей стадией плей-офф, место в которой «Горняк» себе уже обеспечил.

В первом периоде первого матча петропавловцы устроили штурм ворот рудничан, но вратарь «Горняка» Владислав Тихонов сохранил свои владения в неприкосновенности, справившись со всеми 16-ю бросками. Хозяева почти вдвое уступили сопернику по этому показателю, однако на 7-й минуте, когда из-за нарушения численного состава «Кулагер» играл вчетвером, вернувшийся в строй нападающий рудничан Владимир Кротов реализовал большинство после передач Александра Каткова и Валерия Гурина. Эта шайба стала единственной в первом периоде.

Второй период стал решающим в этом матче. «Горняк» перехватил в нем инициативу и, нанеся 16 бросков по воротам гостей, четырежды добился результата.

Уже на десятой секунде периода нападающий хозяев Данила Платонов после паса своего защитника Сергея Лазарева огорчил вратаря гостей Дениса Каратаева. На 28-й минуте матча Кротов, реализовав большинство при помощи Гурина и Оскара Юлбарисова, оформил дубль. Еще через восемь минут отличился уже и лучший бомбардир чемпионата Гурин, забросивший свою 30-ю шайбу. Ассистировал ему в этом эпизоде защитник Егор Шимин. А за шесть секунд до второго перерыва второй дубль в матче оформил Платонов, которого в этом моменте поддержали Евгений Степанов и Руслан Утебаев - 5:0.

Уверенно ведя в счете, хозяева несколько расслабились в заключительном игровом отрезке, чем не преминули воспользоваться хоккеисты петропавловского клуба. Они увеличили количество атак на ворота соперника, но лишь однажды смогли переиграть Нурека, отразившего в общей сложности 42 броска. И «Горняк», выиграв со счетом 5:1 (1:0, 4:0, 0:1), продлил победную серию до пяти матчей.

Сценарий первого периода повторного поединка напоминал первый матч. Вновь гости имели значительный перевес по броскам по воротам и вновь счет открыли хозяева, реализовав единственное свое большинство. Причем сделал это также Владимир Кротов, которому ассистировал тот же Валерий Гурин, но на этот раз вместе с Оскаром Юлбарисовым. Для Гурина эта передача стала 42-й в чемпионате, а для идущего вторым в споре бомбардиров Юлбарисова - 45-й, и он лидирует по этому показателю. А эта шайба также стала единственной в первом игровом отрезке.

Владимир Кротов поражал ворота «Кулагера» в обоих матчах / Фото pro.ligasy.kz

Автором второй шайбы в ворота гостей, как и в матче накануне, стал Данила Платонов, отличившийся на 25-й минуте после передач Александра Куршука и Евгения Степанова. В этот момент «Горняк» играл в большинстве.

Вторая пропущенная шайба не остановила гостей, которые продолжали атаковать с прежней частотой. И это принесло результат - до второго перерыва им удалось дважды отличиться. На 27-й минуте защитник «Кулагера» Артем Гончаров забросил первую ответную шайбу, когда «Горняк» был наказан двухминутным штрафом за нарушение численного состава. А на 32-й минуте нападающий гостей Евгений Попитич сравнял счет - 2:2.

«Горняк» заиграл намного активней в третьем периоде, и к его середине усилиями оформившего дубль Платонова в третий раз реализовал численный перевес, а баллы за результативность на свой счет записали Куршук и Сергей Лазарев.

На последней минуте встречи за грубость и драку были удалены автор второй шайбы в составе гостей и нападающий «Горняка» Максим Мозжерин. При этом защищавший в этот день ворота «Кулагера» Антон Осокин уступил место на льду пятому полевому игроку, но счет не изменился - 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). «Горняк» одержал уже шестую подряд победу.

А завершит домашнюю серию рудненский клуб 2 и 3 февраля матчами с одним из лидеров чемпионата - столичным «Номадом».