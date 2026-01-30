По прогнозам синоптиков, в субботу-понедельник, 31 января – 2 февраля, на западе, севере и юге области ожидаются небольшой снег, низовая метель, на западе и юге - туман.

В Костанае в субботу и воскресенье осадков не будет, в понедельник небольшой снег, низовая метель.

- В субботу ночью будет 8-13, на юге 18-23 градуса мороза,- сообщила "НГ" синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – Днем термометры покажут -3…-8 °С, на юге -11 °С. В последующие двое суток по ночам прогнозируются одинаковые показатели температуры: -5…-10 °С, на юге и востоке -13…-18 °С. Днём ожидаем -3…-8 °С, но на севере области в понедельник будет -13 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью -10…-12 °С, днём -4…-6 °С. В воскресенье: ночью -8…-10 °С, днём -5…-7 °С. В понедельник: ночью -8…-10 °С, днём -6…-8 °С.

Ветер в субботу ожидается юго-западный скоростью 9-14 м/с. В воскресенье и понедельник будет восточный ветер 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе, севере и юге.