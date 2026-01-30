Этот новый одноэтажный дом стоит ещё без ограды почти у самого въезда в село Малая Чураковка Алтынсаринского района. Я захожу и сразу чувствую влажность и одновременно прохладу. Вокруг меня колготятся ребятишки – их у Кравцовых восьмеро, от тринадцати лет до полугода. Что-то рассказывают, шустро снуют по своим маленьким делам…

- Гляньте на стены, - обращает внимание хозяин, житель Малой Чураковки Иван КРАВЦОВ, проводя рукой по отсыревшей штукатурке с плесенью, - и так во всей хате.

Иван Кравцов: "Сырость по всем углам от пола до потолка"

«Вы много варите и стираете»

Есть что-то уютное и тёплое в этом деревенском словечке «хата», - думаю я, - да только тут не очень-то тепло, несмотря на то, что духовка пашет в роли батареи отопления почти круглые сутки.

Анна Хлопотнова: "Сегодня мы проснулись при восемнадцати градусах тепла"

- Нам сначала, как многодетной семье, дали дом на другой улице, - рассказывает Анна ХЛОПОТНОВА, гражданская жена Ивана (хотя когда восемь детей, большая ли разница, кто они по бумагам. Ну уж так устроилось, судить не берусь). - Но осенью начались дожди, прямо с потолка бежала вода, да так, что половину мебели мы выбросили. А у одного ребёнка астма. Нам дали это жильё взамен. Но скоро в этом доме на стенах образовалась плесень. Мы жаловались и в акимат, и в прокуратуру. Аким района Арнур Сартов постоянно приезжает к нам, но объясняет всегда одно: вот вы много варите и стираете, оттого и влага. А мы не можем нормально помыть детей, потому что в доме холодно. Сегодня мы проснулись при восемнадцати градусах тепла. Посмотрите: все дети в доме хорошо одеты, иначе нельзя. И ведь вот ещё грудничок у меня…

Кого испортил квартирный вопрос?

Хроника скитаний Кравцовых-Хлопотновых по квартирам такова: у Анны есть своё жильё с надворными постройками в соседней Новониколаевке. Его вручили, как многодетной матери, в 2019 году, а 500 тыс. тенге на покупку выделили из средств местного фонда ветеранов. И оформлен тот дом на Анну, и за нею же до сих пор числится.

Но детей с тех пор прибавилось, а мéста (там всего 35,8 квадратов жилой площади) перестало хватать.

- К тому же тот дом аварийный, - добавляет Анна.

- А так как Иван и Анна не расписаны, супруг мог подать заявку на новое арендное жильё уже от своего имени, - объясняет мне руководитель районного отдела внутренней политики, культуры и развития языков акимата Алтынсаринского района Гульжан ИМАНОВА, - то есть многодетная мать получила жильё, и многодетный отец теперь тоже. Но закон такого не запрещает, комиссия пропустила заявку.

И вот в прошлом году Иван и Анна получают квартиру в только что сданном в эксплуатацию доме в Малой Чураковке, который «соответствовал всем техническим и санитарным нормам», как значится в официальной справке районного отдела ЖКХ № 03-07/7 от 29 января сего года.

- Почему мы так утверждаем, - продолжает Иманова, - получили квартиру не только они, квартир раздали много. И у всех почему-то всё было нормально!

Вот только, как рассказала Анна, оттуда пришлось срочно перебираться из-за ливня с потолка.

В ноябре того же 2025 года, цитируем упомянутую справку, «семья Кравцова И. И. была переселена […] в жилище, находящееся по адресу Костанайская область, Алтынсаринский район, Убаганский с/о, с. Малая Чураковка, ул. Новая, д. 6, кв. 1 общей площадью 82,4 квадратных метра в связи с жалобами на технические и санитарные несоответствия (прежнего – авт.) жилища. Перед тем, как подписать договор аренды жилища из государственного жилищного фонда, Кравцов И. И. совместно с комиссией провели осмотр и составили акт приёма-передачи предоставляемого жилья, в котором указано, что предоставляемое жилище соответствует всем техническим и санитарным нормам».

Мой дом – моя плесень

- Ну да, подписал я этот акт, потому что в тот момент не было ни осадков, ни морозов ещё. И как я, неспециалист в строительстве, мог знать, чему он там соответствует, а чему нет? – разводит руками Иван.

- Но ведь был уже ноябрь, а в ноябре не жарко, - парирует Гульжан Иманова.

- Приезжали представители подрядчика строительства, - продолжает Анна, стоя в зале с младенцем Ваней на руках, - всё осмотрели, запенивали стены дома в некоторых местах из баллончика. Но это же не утепление! Дует прямо из светильников на потолке. Они заезжали ещё несколько раз, пытались что-то по мелочи сделать, но это без толку. Вы сами всё видите…

Действительно, «после осмотра были установлены 3 дополнительные вентиляционные вытяжки и по просьбе гражданина Кравцова И. И. – дополнительная дверь», - читаем в упомянутой справке за подписью и. о. начальника отдела ЖКХ акимата района Виталии СОЛОВЬЁВОЙ.

- Но гляньте: линолеум положен прямо на бетонный пол, а с чердака – я лазил - почему-то слышно всё, о чём говорят в квартире. Из плафонов в ванной прямо с лампочек капала вода, а представители подрядчика нам заявили: а вы плафоны снимайте и тазики под них подставляйте! А вдруг током ударит? Как вообще детей купать?

"Руки становятся мокрыми, даже если просто провести по стене"

- Я вижу так, - вступает в разговор правозащитник Серик БАЙБЕКОВ, который «ведёт» этот квартирный вопрос, - что дом построен с нарушениями строительных норм и правил. И даже добавлю, что его возведение, – это примерный подсчёт - удешевлено на 7-8 млн тенге. Я слежу за исполнением поручений президента страны, и могу заявить, что некоторые из них в районе не выполняются. По этому вопросу я уже обратился в Аппарат президента.

- Теперь семья просит купить им жилой дом в соседней Большой Чураковке, - добавляет Гульжан Иманова. - Понятно, что там уже будут и готовые постройки – баня, гараж, заборы. А здесь же надо руки прикладывать!

Соседняя квартира в том же доме (слева) ещё не заселена

- Да я бы мог и руки приложить, если б знал, что этот дом вообще теоретически можно утеплить, а не нужно полностью перестраивать. Я видел, как его строили – от фундамента до крыши они управились всего за 25 дней. После профессиональной строительной экспертизы, которую мы пригласим, станет ясно.

Когда мы покидали эту очень Малую Чураковку, у дома Кравцовых-Хлопотновых нас, виляя хвостом, провожала собачка. Не лаяла: ей во дворе охранять пока нечего, даже забора нет.

Фото автора