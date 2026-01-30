Новая функция для казахстанских студентов появилась на портале электронного правительства eGov, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

С 1 февраля 2026 года студенты казахстанских вузов смогут подавать заявления на поступление на военные кафедры полностью онлайн через портал eGov.kz. Ранее студентам приходилось оформлять документы в бумажном виде непосредственно в вузах.

Преимущества обучения на военной кафедре

Обучение на военной кафедре позволяет студентам получить дополнительную профессиональную подготовку параллельно с основным образованием. По завершении курса выпускникам присваивается воинское звание лейтенанта запаса или младшего сержанта запаса.

Подать заявку через портал могут студенты бакалавриата очной формы обучения. Приём заявлений продлится до 30 сентября 2026 года.

Как подать заявку онлайн

Новый формат подачи заявлений позволяет автоматизировать проверки. Перед отправкой система проверяет сведения о заявителе в психоневрологическом, наркологическом и туберкулезном диспансерах, а также наличие инвалидности и судимости. Данные об образовании и удостоверяющие личность запрашиваются из государственных информационных систем. Контактный номер телефона подставляется автоматически из Базы мобильных граждан, при отсутствии – указывается вручную.

Чтобы подать заявление, студенту необходимо:

Авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Главная" – "Гражданам" – "Воинский учет и безопасность" – "Воинская служба";

Выбрать услугу "Прием заявлений для поступления на военные кафедры в организациях высшего и послевузовского образования" и нажать "Заказать услугу онлайн";

Заполнить данные, выбрать военную кафедру и программу обучения;

Дать согласие на использование персональных данных;

Подписать запрос одним из доступных способов.

Результат рассмотрения заявки будет доступен в личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг". При положительном решении предоставляется электронный документ с электронной цифровой подписью уполномоченного лица. В случае отказа направляется мотивированное уведомление с указанием причин. Срок рассмотрения заявления составляет до пяти рабочих дней.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали о новой услуге в eGov. Теперь казахстанцы не выходя из дома смогут получить справку о степени годности к воинской службе.