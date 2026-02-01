Собаке по кличке Стрелка около пяти лет. Когда-то ее выбросили в поле вместе с маленькими щенками. Их удалось пристроить, а Стрелка осталась без хозяев.

На территории ОФ «Пушистый друг» Стрелка содержится на цепи. Но может жить и в вольере

Уже три года она живет на территории ОФ «Пушистый друг». Стрелка стерилизована, активная, любит играть и очень тянется к людям - ей важно внимание и общение.

- Она добрая, контактная и хорошо привыкает к человеку, - рассказала «НГ» учредитель фонда Елена ТЮТЮНИК. - Может жить как в вольере, так и на цепи - у нас она содержится именно так.

Женщина надеется, что для собаки найдется дом и заботливые хозяева.

Недавно «НГ» сообщала о собаке по кличке Дуся, которая также живет на территории ОФ «Пушистый друг». Она все еще ищет новый дом и хозяев.

Чтобы забрать Стрелку или других постояльцев приюта ОФ «Пушистый друг» в свой дом, напишите или позвоните на номер Елены WhatsApp +7-705-777-97-61, или в директ Instagram @sobaki_e_sobaki.

Фото Елены ТЮТЮНИК