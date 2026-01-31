Верный человек прислал. К тому же мастер домашней кухни, чьи, например, изумительные пироги я пробовала не один раз. И вот этот человек Елена готовил собственноручно суши-бургер у себя на кухне и заявил, что это очень вкусно. Еще и рецепт записал.

Первый же опыт приготовления суши-бургеров оказался удачным

- Для начала отвариваем рис. У нас был обычный круглозерный, - писала в нем Елена С. - Выстилаем кастрюлю фольгой, высыпаем рис, заливаем водой. Пропорция воды и риса 1 к 1. Не солим. Доводим до кипения. Убавляем огонь, закрываем крышкой и держим под ней рис 20 минут. Выключаем. Даем постоять 5 минут и добавляем заливку.

Именно она придаст рису нужный вкус. Для нее смешиваем 9-процентный уксус, воду, соль, сахар, можно добавить кунжутного масла. В данном случае обошлись без него. И уксус взяли простой столовый, но если у вас есть, то можно использовать рисовый.

- Заливку добавить к рису и аккуратно перемешать, - продолжает Елена, - дальше технология такая: на лист нори, в центр, кладем слой риса. Мы его отмеряли пиалой (маленькой), разравниваем в лепешку толщиной примерно в 2-2,5 см, затем на нее кладется начинка, а сверху снова рис. Подравниваем наш бургер. Заводим на эту «слойку» углы листа нори, смачивая руки. Рис должен быть полностью закрыт нори.

Для начинки была взята слабосоленая красная рыба, свежий огурец, творожный сыр (можно сливочный), крабовые палочки. Все нарезается небольшими брусками. Пропорции приводим ниже, а вообще, каждый добавляет то, что ему нравится.

Затем надо сделать кляр из яйца, муки и воды. В сковороду или казан щедро налить растительное масло.

- Подготовленные бургеры окунаем в кляр так, чтобы он полностью покрыл заготовки, - пишет Елена, - потом обваливаем в панировочных сухарях, тоже стараемся, чтобы без пропусков, и жарим во фритюре до золотистой корочки 3-4 мин. Получается вкусно. Есть их удобно, разрезав пополам, добавляя различные соусы: соевый, терияки или сладкий чили.

Из приведенного ниже количества продуктов получается шесть вполне увесистых суши-бургеров.

Ингредиенты

1 ст. риса, 1 ст. воды.

Для заливки: 1 десертная ложка 9% уксуса, 1 д. л. воды, 1 д. л. сахара, 0,5 ч. л. соли.

Для начинки: 150-200 г рыбы, 6 крабовых палочек, 1 средний свежий огурец, по 1 ч. л. творожного сыра, можно добавить зелень любую.

Для кляра: 1 яйцо, 150 мл воды, 125 г муки.

Фото Елены С.