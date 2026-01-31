Пятая ракетка мира Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».
31 января 2026, 18:05 | Государство
Представительница Казахстана победила на первом турнире в сезоне «Большого шлема», передает РБК.
В финале 26-летняя Рыбакина обыграла 27-летнюю белоруску Арину Соболенко, первую ракетку мира, со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Фото Getty images
В третьем сете Рыбакина уступала со счетом 0:3.
В личных встречах у теннисисток счет теперь 8:7 в пользу Соболенко. В 2023-м они играли в финале Australian Open — тогда победила белоруска.
На счету уроженки Москвы Рыбакиной, которая с 2018 года выступает за Казахстан, теперь 12 титулов WTA в одиночном разряде. Она выиграла свой второй турнир «Большого шлема», в 2022 году теннисистка стала победительницей Уимблдона.
