Эту собаку выбросили на улицу четыре года назад. Там ее покусали крупные псы, но спасла учредитель ОФ «Пушистый друг» Елена ТЮТЮНИК, на территории этого фонда она и живет сейчас. Назвали Дусей, но иногда называет Бусинкой - из-за круглой формы.

Дуся - собака-компаньон. Отлично подойдет для содержания в квартире

- Дусе пришлось долго восстанавливаться. Она проходила лечение в ветклинике «Айболит», так как раны были серьезные, рваные, - рассказала «НГ» Елена. - Сейчас это жизнерадостная и ласковая собака. Дуся очень любит игры и общение, а ее «улыбка» не оставляет равнодушным. Она очень маленькая - весит около 5 кг.

Собака отлично подойдет для домашнего содержания: в доме терпит, на улице исправно ходит в туалет. Стерилизована и вакцинирована.

- У Дуси есть характер, но при этом она дружелюбная и ориентированная на человека, - подчеркивает Елена. - Мы очень надеемся, что для нее найдутся ответственные и любящие хозяева.

Чтобы забрать Дусю или других постояльцев приюта ОФ «Пушистый друг» в свой дом, напишите или позвоните на номер Елены WhatsApp +7-705-777-97-61, или в директ Instagram @sobaki_e_sobaki.

Фото Елены ТЮТЮНИК