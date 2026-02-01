Начинать год с экспозиции работ этого художника - в Костанае почти традиция. Открытая на днях в универсальной библиотеке имени Толстого выставка, увы, была дополнена словами «к 85-летию со дня рождения». И так не идет их календарный пафос к образу Георгия Михайловича, который вчера еще сам приходил на выставки коллег... Слава богу, что творчество не умирает. И благодарение художнику, что он в жизни так много успел и так неожиданно работал.

Выставка в фойе библиотеки им. Толстого открылась 22 января, будет доступна месяц

Почти все, кто выступал на вернисаже 22 января, так или иначе, говорили о том, что они удивлены. Такого Сокова еще не видели. На выставке, которая называется «Графическая импровизация», представлена 21 работа. Раньше они подобным образом не демонстрировались. Материалы - бумага и фломастер. И в этой простоте зашифрован секрет мастерства, продуманности, внутренней подготовки художника. Это работы без зарисовок, эскизов, сразу начисто. Надо так в уме отшлифовать воплощение своей идеи, чтобы рука вела линию сама собой. Живопись на холсте можно записать, а такой лист, если не вышло по-твоему, остается только выбросить. Может, Соков и выбрасывал. Но то, что оставил в папках, прекрасно.

Эта работа называется "Север"

«Пламя», «Степь», «Восток», «Поэма «Страж», «Материнство», «Север», «Флора», «Марина» - называю навскидку, что мне понравилось. Возможно, и даже наверняка, у вас будут другие фавориты. Выставка будет работать месяц, доступ в фойе библиотеки свободный, успеете.

Графическая импровизация "Кимоно"

Итак, представлена цветная графика, причем художник использовал в ней порой весьма рискованные колористические сочетания, тем не менее добиваясь гармонии. Сдержанная изысканная гамма одних работ соседствует с прямо-таки кислотными оттенками других. И ничего, все вместе объединяются в панораму - мечту галериста.

Графическая импровизация "Стрелец"

С дочерью художника Юлией Путиевой, которая отобрала эти работы отца для показа, мы говорили об ассоциациях, которые они вызывают. Я, как ни парадоксально, вспомнила японские фигурки нэцкэ, а она - творчество «мирискусника» Льва Бакста, художника, который работал в жанре ориентализма, создавал декорации к спектаклям и эскизы невероятных костюмов для балетных сезонов Сергея Дягилева в начале 20-го века.

Графическая импровизация "Вечность". Именно она вызывает ассоциации с японскими фигурками нэцкэ

Георгий Михайлович, безусловно, больше известный костанайцам как живописец, монументалист, окончил театральное отделение художественного училища. И это (плюс внутренняя свобода и вечное желание пробовать что-то новое для себя) сделало его творческие горизонты бесконечными.

- Я всегда что-нибудь черкал, а потом это стало делом моей жизни, - говорил он о себе.

Графическая импровизация "Трубач"

В «Импровизациях» Сокова линия рисунка текучая, порой прихотливая (слышится действительно эхо Бакста), тем не менее четко замыкающая форму на листе. Все изображения - из серии «Смотри долго, рассматривай медленно и тебе откроется».

- Георгий Михайлович был не просто рисовальщик, он был философ, - говорил Аркадий ДЕНИСОВ, - недаром ему удавались не только живопись, графика, но и стихи. Он был очень глубокий человек, надо постоянно возвращаться к его творчеству.

Графическая импровизация "Флора"

Молодые посетители выставки, делясь впечатлениями, заметили, что часть графических листов - «готовые эскизы для мозаичных панно или муралов, вот бы город такими украсить».

- Я простой, самый обыкновенный зритель. Хочу сказать про те чувства, которые я испытала здесь. Я обычно, когда хожу на выставки, то не читаю названия картин. Чтобы понять, увижу ли я то, что задумал художник, - сказала на вернисаже Айсулу КАБЛАШЕВА. - Здесь я вижу восточную мудрость, движение в виде волны... Мы с автором совпадаем.

Графическая импровизация "Поэма "Страж"

Импровизация с латыни - нечто неожиданное, внезапное. Эта художнику удалась. Наверняка от него стоит ждать новых.

