29 января в частном жилом доме в п. Северный в Аркалыке взорвался газовый баллон. В результате происшествия пострадали два человека, разрушена кровля здания.

31 января в Instagram-паблике arkalyk.news было опубликовано видео с разрушенным домом и подписью: «Кто в курсе насчет взрыва дома?».

- Вот в 3 часа ночи дом взорвался у соседа. Вот так вот разнесло. Вот последствия. Кто знает - в Аркалыке есть СТО и магазин «Настёна» - вот их дом это. У них там замок вырвало, короче взрыв сильный был, - комментирует мужчина за кадром, после чего показывает соседний дом, где, по его словам, обрушилась стена внутри.

Сегодня, 2 февраля, происшествие прокомментировали в пресс-службе ДЧС.

- Ночью 29 января на пульт 101 поступило сообщение о том, что в п. Северный в Аркалыке, в частном четырёхквартирном жилом доме произошёл хлопок газо-воздушной смеси без последующего возгорания, - сообщили в ведомстве. - К месту вызова оперативно прибыли пожарные расчёты, которые установили, что в результате хлопка произошло обрушение кровли, и незамедлительно приступили к разбору завалов. До прибытия подразделений МЧС с места происшествия с ожогами были госпитализированы мужчина 1979 года рождения и женщина 1984 года рождения. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В ДЧС напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасной эксплуатации газового оборудования, регулярной проверки его технического состояния, а также обязательного проветривания помещений при использовании газа. При обнаружении запаха газа следует немедленно прекратить его использование, обеспечить приток свежего воздуха и сообщить в аварийные службы.