Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал отчёт об управлении пенсионными активами казахстанцев. На сегодняшний день этими деньгами распоряжаются Национальный банк и частные управляющие компании, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт пенсионного фонда. Большая часть пенсионных денег казахстанцев (свыше 755 миллиардов тенге) находится под управлением Национального банка республики.





Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Инвестиционная политика Национального банка

- Национальный банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, проводит сбалансированную инвестиционную политику: инвестирует в разные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам, - говорится в сообщении фонда.

Среди них — государственные ценные бумаги Министерства финансов, облигации квазигосударственных компаний, депозиты Нацбанка, облигации банков второго уровня, ценные бумаги иностранных государств, акции и депозитарные расписки юридических лиц Казахстана.

Речь идёт о пенсионных активах, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов.

Доходность пенсионных активов за 2025 год

- В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2025 год составил 1,77 триллиона тенге. Доходность пенсионных активов, распределённая на счета вкладчиков (получателей), составила 7,43 процента, — сообщили в ЕНПФ.

Активы, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя, главным образом вкладывают в государственные ценные бумаги Министерства финансов, а также депозиты Нацбанка, операции с ценными бумагами и валютой, и деньги на инвестиционных счетах.

Здесь размер начисленного инвестиционного дохода за 2025 год превысил 45 миллиардов тенге. При этом доходность за данный период составила 5,11 процента.

Частные управляющие компании и выбор вкладчиков

Ещё около 89 миллиардов тенге пенсионных активов казахстанцев находятся в доверительном управлении у компаний, управляющих инвестиционным портфелем (УИП). Среди них — Alatau City Invest, Halyk Global Markets, BCC Invest, "Сентрас Секьюритиз", дочерняя организация Народного банка Казахстана Halyk Finance.

Как и Национальный банк республики, они инвестируют пенсионные в разные финансовые инструменты. В результате полученная в 2025 году доходность, распределённая на счета вкладчиков (получателей), у этих компаний составила от 8,32 до 14,66 процента.

Более высокий доход здесь объясняется тем, что по сравнению с достаточно консервативным управлением Нацбанка, инвестиционные декларации управляющих инвестиционным портфелем и требования регулятора предусматривают более широкие инвестиционные возможности УИП для повышения доходности пенсионных активов. При этом и риски здесь также выше.

В этой связи в ЕНПФ напомнили, что их вкладчики имеют право перевести до 50 процентов накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов и до 100 процентов накоплений за счёт добровольных пенсионных взносов в управление частным управляющим инвестиционным портфелем.

Также в фонде напомнили, что пенсионные накопления — это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года.