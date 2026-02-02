Казахстанцам напомнили о праве перевести от 50 до 100 процентов пенсионных накоплений
Единый накопительный пенсионный фонд опубликовал отчёт об управлении пенсионными активами казахстанцев. На сегодняшний день этими деньгами распоряжаются Национальный банк и частные управляющие компании, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на официальный сайт пенсионного фонда. Большая часть пенсионных денег казахстанцев (свыше 755 миллиардов тенге) находится под управлением Национального банка республики.
Инвестиционная политика Национального банка
- Национальный банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, проводит сбалансированную инвестиционную политику: инвестирует в разные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам, - говорится в сообщении фонда.
Среди них — государственные ценные бумаги Министерства финансов, облигации квазигосударственных компаний, депозиты Нацбанка, облигации банков второго уровня, ценные бумаги иностранных государств, акции и депозитарные расписки юридических лиц Казахстана.
Речь идёт о пенсионных активах, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов.
Доходность пенсионных активов за 2025 год
- В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов, размер начисленного инвестиционного дохода за 2025 год составил 1,77 триллиона тенге. Доходность пенсионных активов, распределённая на счета вкладчиков (получателей), составила 7,43 процента, — сообщили в ЕНПФ.
Активы, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя, главным образом вкладывают в государственные ценные бумаги Министерства финансов, а также депозиты Нацбанка, операции с ценными бумагами и валютой, и деньги на инвестиционных счетах.
Здесь размер начисленного инвестиционного дохода за 2025 год превысил 45 миллиардов тенге. При этом доходность за данный период составила 5,11 процента.
Частные управляющие компании и выбор вкладчиков
Ещё около 89 миллиардов тенге пенсионных активов казахстанцев находятся в доверительном управлении у компаний, управляющих инвестиционным портфелем (УИП). Среди них — Alatau City Invest, Halyk Global Markets, BCC Invest, "Сентрас Секьюритиз", дочерняя организация Народного банка Казахстана Halyk Finance.
Как и Национальный банк республики, они инвестируют пенсионные в разные финансовые инструменты. В результате полученная в 2025 году доходность, распределённая на счета вкладчиков (получателей), у этих компаний составила от 8,32 до 14,66 процента.
Более высокий доход здесь объясняется тем, что по сравнению с достаточно консервативным управлением Нацбанка, инвестиционные декларации управляющих инвестиционным портфелем и требования регулятора предусматривают более широкие инвестиционные возможности УИП для повышения доходности пенсионных активов. При этом и риски здесь также выше.
В этой связи в ЕНПФ напомнили, что их вкладчики имеют право перевести до 50 процентов накоплений за счёт обязательных пенсионных взносов и до 100 процентов накоплений за счёт добровольных пенсионных взносов в управление частным управляющим инвестиционным портфелем.
Также в фонде напомнили, что пенсионные накопления — это долгосрочные инвестиции, и анализировать размер инвестиционного дохода целесообразно за период не менее одного года.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.