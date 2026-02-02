В Мельбурне завершился Открытый чемпионат Австралии по теннису - Australian Open 2026 - один из четырех турниров «Большого шлема». В нем приняли участие семь теннисистов из Казахстана, выступившие во всех пяти разрядах.

В одиночном разряде среди женщин Казахстан представляли первая ракетка страны Елена Рыбакина, занимавшая пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Юлия Путинцева (105-е место) и Зарина Дияс (290-е место).

На корте Мельбурна первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина / Фото championat.com

В мужском одиночном разряде выступили первая и вторая ракетки Казахстана Александр Бублик, являющийся десятой ракеткой рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и Александр Шевченко (97-е место).

В мужском парном разряде играли две казахстанские пары: Бублик / Шевченко и Андрей Голубев / Александр Недовесов. А первая ракетка Казахстана и 14-я ракетка мирового рейтинга среди женских пар Анна Данилина выступила сразу в двух парных разрядах - женском и смешанном.

Наибольшее внимание казахстанцев было приковано к выступлению в Мельбурне финалистки этого турнира 2023 года Елены Рыбакиной, сеяной под 5-м номером.

В матче первого круга ее соперницей была Кайя Юван (100-е место) из Словении, с которой она ранее не встречалась. Казахстанка, испытав в первом сете проблемы на приеме подач, одержала победу в двух партиях - 6:4, 6:3 и установила рекорд 7-0 в матчах первого раунда Australian Open, ни разу не проиграв на этой стадии.

Елена Рыбакина стала третьей ракеткой мира / Фото championat.com

В матче второго круга Рыбакина сыграла с Варварой Грачевой (77-е место) из Франции. Счет личных встреч был 2-0 в пользу казахстанки, выигрывавшей в Санкт-Петербурге в 2022 году и в Индиан-Уэллсе (США) в 2023 году у тогда еще выступавшей за Россию теннисистки. На старте матча ее соперница сделала брейк и повела со счетом 3:1, но Рыбакина сумела вернуться в игру и вырвать победу в сете 7:5. А второй сет наша теннисистка выиграла более уверенно - 6:2.

Тереза Валентова (54-е место) из Чехии стала соперницей Рыбакиной в третьем круге. Ранее казахстанка выиграла у чешки во втором раунде US Open-2025. В Мельбурне наша спортсменка, проиграв стартовый гейм на своей подаче, заиграла затем активно и сделал три брейка в первом сете - 6:2 и решающий брейк во втором - 6:3.

С внушительным перевесом вела Рыбакина по личным встречам (6-1) с соперницей по четвертому кругу турнира Элизой Мертенс (21-е место) из Бельгии. Уверенно проведя весь матч, первая ракетка Казахстана одержала победу в двух сетах - 6:1, 6:3.

В поединке за выход в полуфинал Елене Рыбакиной противостояла второй номер мирового рейтинга Ига Швёнтек из Польши, которая вела и в счете личных встреч (6-5), четырежды победив казахстанку в прошлом году. Рыбакина же была сильней на Итоговом чемпионате WTA (3:6, 6:1, 6:0).

Первый сет матча на Открытом чемпионате Австралии длился ровно один час, в начале которого соперницы обменялись брейками. А после равной борьбы казахстанка сделала еще один брейк в 12-м гейме - 7:5. Захватив инициативу во втором сете, Рыбакина позволила польской теннисистке выиграть только один гейм на своей подаче - 6:1 и вышла в полуфинал турнира.

Соперницей лучшей теннисистки Казахстана в поединке за выход в финал стала американка Джессика Пегула (6-е место), выбившая из турнира на стадии 1/8 финала чемпионку Australian Open-2025 свою соотечественницу Мэдисон Киз (9-е место). По личным встречам у полуфиналисток было равенство (3-3). Последний же очный матч - в полуфинале Итогового турнира-2025 выиграла Рыбакина. Она же выиграла и гейм на первой подаче соперницы и держалась уверенно на всех своих подачах в первом сете в Мельбурне. Во втором сете казахстанка тоже вела с брейком, но после своих же ошибок в концовке довела дело до тай-брейка, в котором все же дожала соперницу - 6:3, 7:6 (9:7) и вышла в финал.

Этот финал стал для нее третьим на турнирах «Большого шлема». В 2022 году Рыбакина выиграла «Уимблдон», а в 2023 году был титульный поединок на Открытом чемпионате Австралии, где Рыбакина уступила Арине Соболенко из Беларуси, с которой и предстояло провести финал и спустя три года. Финалистки Australian Open 2026 до этой встречи провели 14 очных поединков, счет 8:6 в пользу первой ракетки мира Соболенко. В прошлом году встречались четырежды, одержав по две победы. И последнее слово было в финале Итогового чемпионата WTA за представительницей Казахстана.

До своего финала Открытого чемпионата Австралии Соболенко и Рыбакина не отдали соперницам ни одного сета.

В финале в первом же гейме Рыбакина сделала брейк и, контролируя дальнейший ход игры, довела сет до победы - 6:4. Во втором сете у казахстанки не пошла первая подача, да и на второй были ошибки, и в результате она уступила со счетом 4:6. Третий сет уверенно начала Соболенко и повела в счете 3:0. Но Рыбакина сумела сравнять счет, а затем, сделав один брейк, довела матч до победы с эйсом при подаче на титул - 6:4. При этом казахстанка в девятый раз в карьере одержала победу над первой ракеткой мира.

На пресс-конференции после победы Елена РЫБАКИНА сказала:

Елена Рыбакина на пресс-конференции по итогам турнира / Фото championat.com

- Я благодарна Казахстану за поддержку. Это здорово - представлять Казахстан все эти годы, приносить стране так много титулов. Мне всегда приятно возвращаться и встречаться с молодыми теннисистами, которые видят во мне ориентир. В целом я думаю, что уровень тенниса в Казахстане очень вырос.

Елена Рыбакина на пресс-конференции по итогам турнира / Фото championat.com

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева в первом матче на Открытом чемпионате Австралии-2026 встретилась с бразильянкой Беатрис Аддад Майей из Бразилии (59-е место) и одержала победу в трех сетах - 3:6, 7:5, 6:3. Во втором круге сыграла с Эльзой Жакмо (60-е место) из Франции и уверенно победила - 6:1, 6:2. На стадии 1/16 финала Путинцева встретилась с Зейнеп Сенмез (112-е место) из Турции. Одержав трудную победу в трех партиях - 6:3, 6:7 (3:7), 6:3, она впервые в своей карьере пробилась в 1/8 финала Australian Open. Но пробиться в четвертьфинал турнира вторая ракетка Казахстана не смогла, уступив американской теннисистке Иве Йович (27-е место) - 0:6, 1:6.

Зарина Дияс на старте турнира уступила бывшей второй ракетке мира Пауле Бадосе (26-е место) из Испании - 2:6, 4:6.

В сетке мужского одиночного разряда успешно стартовал Александр Бублик, в первом круге победив американца Дженсона Бруксби (48-е место) в трех сетах - 6:4, 6:4, 6:4. Во втором матче выиграл у Мартона Фучовича (54-е место) из Венгрии - 7:5, 6:4, 7:5.

В третьем круге соперником Бублика стал представитель Аргентины Томас Мартин Этчеверри (62-е место). Одержав победу со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:5), 6:4, Александр добился очередного исторического результата, став первым теннисистом из Казахстана, которому удалось выйти в четвертый круг на всех турнирах серии «Большого шлема» в мужском одиночном разряде.

Но в 1/8 финала Бублик уступил Алексу Де Минауру (6-е место) из Австралии - 4:6, 1:6, 1:6.

Александр Шевченко, стартовав с победы над Элиасом Имером (175-е место) из Швеции - 3:6, 7:5, 6:4, 6:1, во втором круге уступил американцу Лернеру Тиену (29-е место) - 2:6, 7:5, 1:6, 0:6.

Александр Бублик и Александр Шевченко в парном разряде уступили в матче первого круга бразильцу Марсело Демолинеру и нидерландцу Жан-Жюльену Ройеру - 3:6, 2:6.

Второй казахстанский дуэт Андрей Голубев и Александр Недовесов также в матче 1/32 финала проиграл аргентинским теннисистам Томасу Мартину Этчеверри и Камило Уго Карабельи - 6:3, 6:4.

Анна Данилина, выступавшая вместе с Александрой Крунич из Сербии, стартовала в парном турнире с победы над американкой Куинн Глисон и россиянкой Еленой Приданкиной - 7:5, 4:6, 6:0. В следующем круге Данилина и Крунич, имевшие на турнире седьмой номер посева, сыграли с австралийским дуэтом Дарья Касаткина / Арина Родионова и, одержав победу в двух сетах 6:3, 6:4, вышли в 1/8 финала. Дуэт из Австралии Сторм Хантер / Майя Джойнт стал соперником Данилиной и Крунич в следующем круге. И вновь казахстанско-сербская пара была сильней - 7:5, 7:6 (8:6).

В четвертьфинале Данилина и Крунич сенсационно обыграли первых сеяных на турнире Катерину Синякову из Чехии и американку Тейлор Таунсенд - 6:2, 3:6, 6:0. В борьбе за путевку в финал казахстанка и представительница Сербии были сильнее имевших пятый номер посева Габриэлы Дабровски из Канады и Луизы Стефани из Бразилии - 7:6 (7:2), 6:3.

А в поединке за титул Анна Данилина и Александра Крунич встретились с Элизе Мертенс из Бельгии и Чжан Шуай из Китая и уступили в двух сетах - 6:7, 4:6.

В смешанном парном разряде Анна Данилина и американец Джеймс Трэйс на стадии 1/16 финала встретились с британским тандемом Оливия Николлс / Анри Паттен и победили со счетом 6:2, 6:3. Казахстанско-американский дуэт продолжил победное шествие на Australian Open-2026 в 1/8 финала, выиграв там у канадско-австралийского дуэта Лейла Фернандес / Ник Кирьос - 6:3, 6:1. А завершили свое выступление в миксте Анна Данилина и Джеймс Трэйс на стадии четвертьфинала, уступив Луизе Стефани из Бразилии и Марсело Аревало из Сальвадора - 6:2, 4:6, 7:10.

За свою карьеру Анна Данилина играла в финалах турниров «Большого шлема» четыре раза. А в 2023 году теннисистка из Казахстана в паре с финном Харри Хелиёваарой стала победительницей турнира «Большого шлема» US Open в смешанном парном разряде.

Елена Рыбакина и Арина Соболенко после финала Australian Open 2026 / Фото championat.com

По итогам Открытого чемпионата Австралии Елена Рыбакина, завоевав второй титул на турнирах «Большого шлема», заработала 2000 очков и уже сегодня, 2 февраля, с 7 610 очками переместится на третье место в рейтинге WTA. Впереди будут только Арина Соболенко - 10 990 очков и Ига Швентек - 7 978 очков.

Юлия Путинцева в обновленной версии рейтинга поднимется на 94-ю строчку. А в обновленном рейтинге WTA в парном разряде, который выйдет в понедельник, Анна Данилина, получив 1300 рейтинговых очков, поднимется на три строчки и станет 11-й.

Также победа в турнире принесла Елене Рыбакиной 4,15 млн австралийских долларов, то есть почти 2,9 млн долларов США (около 1,47 млрд тенге). Александр Бублик и Юлия Путинцева, показавшие лучшие для себя результаты, добравшись до стадии 1/8 финала, заработали по 480 000 тысяч австралийских долларов (приблизительно по 165 млн тенге). Анна Данилина и Александра Крунич за участие в финале заработали 300 тыс. долларов.