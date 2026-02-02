Приговор за угон автомобилей и разбой, совершенный в группе лиц по предварительному сговору, огласили в суде района Беимбета Майлина. За 4 дня подсудимые Г. и К. угнали три автомобиля, причем один из них - напав на таксиста.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ

Первые два угона произошли 16 сентября 2025 года. Согласно сообщению пресс-службы областного суда, Г. и К., будучи пьяными, проникли в чужой гараж и угнали автомобиль марки «ГАЗ-24». Во время незаконной поездки Г. не справился с управлением и автомобиль врезался в дерево. Подсудимые оставили автомобиль и скрылись с места преступления.

Затем они проникли в другой гараж, угнали оттуда автомобиль марки Great Wall, но он сломался на трассе на выезде из Рудного. Мужчины снова бросили автомобиль.

Через три дня, 19 сентября, подсудимые, вновь пьяные, напали на водителя такси М., завладели его автомобилем Hyundai Accent и отобрали сотовый телефон iPhone 14 ProMax.

Во время процесса прокурор запросил 11 лет для Г. и 10 лет лишения свободы для К. Потерпевшие оставили принятие решения на усмотрение суда.

Сами подсудимые вину в угоне признали частично, в совершении разбоя - не признали.

- При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, у подсудимого Г. – наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины и психическое расстройство, не исключающее вменяемости, у подсудимого К. – частичное признание вины, - говорится в сообщении пресс-службы облсуда. - Отягчающими обстоятельствами по делу у подсудимых признан рецидив преступлений и совершение их в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге суд признал К. и Г. виновными и назначил им: Г. – 11 лет лишения свободы, К. – 9 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объёме.

Приговор еще не вступил в законную силу.