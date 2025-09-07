Аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на открытии школы в Рудном, которую построили за счет средств ERG, рассказывал школьникам и учителям о том, что "образование детей всегда в центре государственной политики". Докладывал, что в прошлом году в области построили 5 школ на 3 360 мест, в этом году откроют еще 5 школ на 4 080 мест, среди которых школа на 900 мест с государственным языком обучения.

Глава региона не стал упоминать о своем поручении закончить строительство рудненской школы еще в августе. Ничего не сказал и о строительстве школы в Кунае, которую никак не достроят с 2021 года. Что же пошло не так и когда в этих школах звонок прозвенит для первых учеников?

Километры до знаний

7 февраля 2025 года аким области на коллегии управления строительства ответил жительнице микрорайона Кунай: «Наша задача - школу до 1 сентября сдать».

22 августа корреспондент "НГ" застал школу в Кунае в крайне плачевном состоянии. Вместо строителей на месте были только два охранника. Дорога к школе заросла непроходимым бурьяном, трава давно пробилась сквозь уложенную там брусчатку. Кажется, что строительство школы забросили.

Напомним, подрядчик - ТОО "ПКФ "Гренада" – начал работы летом 2021 года. СМР шли нормальными темпами, однако теплотрассу в микрорайон к тому времени только начали строить и отопление к новому объекту не подвели. Встали на стадии чистовой отделки в октябре 2022 года. А в начале января 2024 года в спортивном зале школы подломилась бетонная колонна, над нею рухнул кусок кровли, выпал участок стены.

Жители Куная, с которыми поговорил корреспондент "НГ", уже и не надеются, что эта школа когда-то откроется. Да и если откроется - не обвалится ли еще какая-нибудь стена?

- Сын еще ходит в мини-центр, а дочка в этом году пошла в 1 класс в школу в старом Кунае, - рассказала Мария НУРГАЛИЕВА. - Говорят, что новую школу теперь не скоро откроют. Нам каждый год обещают ее, но так ничего и не меняется. Вот и приходится каждый день ребенка возить на машине. Мы, конечно, хотели бы отдать ее в школу. Но, если честно, уже страшно отдавать ребенка в новую школу после того, как там обрушилась стена. Может, там безопасно будет. Но я не знаю. В любом случае старая школа - маленькая, там нет кухни и нормальной столовой. Поэтому мы ждем, когда новую школу достроят.

- У меня 5 детей, они учатся кто в 1-м, кто в 5-м, кто в 10-м классе, - добавляет Жаслан СУЛЕЙМЕНОВ. - Детей вожу в школу на машине. Выбора у нас нет. Дом в Кунае нам дали по госпрограмме, как многодетной семье. Приходится возить детей, чтобы они могли учиться.

Внуки Шолпан САДУОВОЙ добираются в школу на автобусе. Особенно трудно приходится зимой.

- Внук в 1-м классе, внучка в 3-м классе, - говорит она. - Дети ездят в старый Кунай. Мечтаем о новой школе, почему ее не доделают? Зимой автобус едет в 16:00, а если мы чуть опоздаем, то придется часами ждать. А дети ведь маленькие, они долго переодеваются. Говорят, что в этом году школу не откроют. Строителей я там давно не видела.

Заместитель руководителя управления строительства акимата Костанайской области Дамир АЙМАГАМБЕТОВ в ответ на запрос "НГ" сообщил, что завершить строительство школы "планируется в текущем году".

- После обрушения кровли спортзала была проведено техническое обследование здания, - пимшет Аймагамбетов. - На основании заключения технического обследования был разработан проект по восстановлению спортивного зала. По итогам государственного закупа определена подрядная организация по выполнению работ.

"Все идет по плану"

Рудничане тоже очень ждут новую школу в 11-м микрорайоне, которая, как отмечал аким Рудного Виктор ИОНЕНКО на встрече с населением в мае 2025 года, должна снять все вопросы с проблемами детей, желающих получать образование на государственном языке. Он же говорил, что школу откроют 1 сентября. Аким области давал поручение закончить строительство до августа. Теперь же открытие откладывается до 1 ноября.

- Мы не являемся заказчиками, поэтому я не могу этот вопрос комментировать, - сказал "НГ" Ионенко 23 августа. - По школе мы сделали все коммуникации на 1,2 млрд тенге - тепло, вода, канализация, благоустройство вокруг.

Заместитель председателя правления АО "Samruk-Kazyna Construction" Нурлыбек УТЕУБАЕВ сообщил "НГ", что "пока строительство школы идет по плану". По его данным, итоговая сумма договора, который заключен с ТОО "Antarium Group", составила 6,19 млрд тенге. В нее входит проектирование, строительство и полное оснащение объекта образования, которая соответствует современным стандартам.

Нурлыбек Утеубаев / Фото с сайта skcn.kz

- Строительство школы в Рудном ведётся в соответствии с утверждённым графиком, - сообщил Утеубаев. - Согласно договору с подрядной организацией, объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2025 года, и эти сроки сохраняются. При этом на ход работ повлияли внешние обстоятельства: весной 2024 года регион столкнулся с паводками, что вызвало временный дефицит рабочей силы и техники. Кроме того, велись судебные разбирательства, связанные с расторжением договора и приостановкой банковских счетов подрядчика. Эти факторы не изменили конечные сроки сдачи школы, однако скорректировали темпы реализации проекта. Таким образом, строительство не выходит за рамки договорных обязательств, а все возникающие сложности решаются в рабочем порядке.

Утеубаев также добавил, что со стороны АО "Samruk-Kazyna Construction" генеральному подрядчику направлены "уведомления о необходимости увеличения численности рабочей силы и перехода на двухсменный график работы".

Так или иначе, а поручения акима области Кумара Аксакалова не были выполнены. 1 сентября что в Кунае, что в 11-м микрорайоне Рудного звонок прозвенел только для строителей.

Фото автора