По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 декабря, осадков не ожидается. В пятницу, 12 декабря, ночью на юге области прогнозируются снег и метель, а днем область снегопада и метели сместится на запад. На юге и западе будет туман. В субботу, 13 декабря, снег и метель ожидаются на западе, севере и юге ночью, на север и востоке - туман.

В Костанае в четверг и пятницу переменная облачность, без осадков, в субботу днём пойдёт снег.

- В четверг ночью по области будет 14-19, на востоке 22 градуса мороза, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – Днём будет -10…-15 °С, на юге -7 °С. В пятницу ночью термометры покажут -10…-15 °С, на востоке -18 °С, на юге -7 °С. Днём ожидаем -5…-10 °С, на востоке -13 °С, на юге -2 °С. В субботу ночью будет -10…-15 °С, на юге -3 °С, днём по области будет -1…-6 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью -16…-18 °С, днём -10…-12 °С. В пятницу: ночью -13…-15 °С, днём -8…-10 °С. В субботу: ночью -10…-12 °С, днём -4…-6 °С.

В четверг ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. В пятницу ветер будет юго-восточный 9-14 м/с, с усилениями до 15-20 м/с на западе и востоке. В субботу ветер опять вернется к юго-западному направлению, скорость его составит 9-14 м/с, на юге и западе области прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с.

Фото instagram.com/voskresshaya67a