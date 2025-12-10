"Проезд становится невозможным". Разбитые дороги в п. Тобол Костанайской области - признанный всеми факт. Что с этим делать?
Андрей СКИБА
До конца года в поселке Тобол района им. Б. Майлина местный акимат планирует провести грейдирование улиц и подсыпку ям на дорогах этого населенного пункта Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщил аким поселка Азамат БЕРДАЛИНОВ. Предполагается, что эти меры должны временно улучшить проходимость, включая движение школьного транспорта.
Он признал, что дороги на улицах в южной части поселка действительно находятся в неудовлетворительном состоянии.
- По итогам обследования, проведённого в 2025 году, установлено, что этим улицам (Болашақ, Южная, Степная, Новая, Нефтебазовская и других) требуется средний ремонт. Для этого нами подготовлены сметы и его проведение планируется в следующем году, - пояснил Бердалинов. - По подсчетам на 2025 год на выполнение работ необходимо около 200 млн тенге, но в этом году целевых средств на эти улицы не выделялось.
На содержание всех дорог посёлка, включая профилирование 42 км полотна, в этом году было выделено всего 900 тыс. тенге, что, подчеркнули в акимате, недостаточно для полноценного ремонта.
Что с подвозом детей?
Руководитель отдела образования района имени Б. Майлина Айгуль АЛИМБАЕВА в ответе на запрос «НГ» сообщила, что подвоз учащихся в посёлке Тобол осуществляется на двух автобусах:
* Тобольская ОШ подвозит 23 учащихся внутри посёлка;
* Тобольская ОШ №1 - 13 учащихся из села Приозерное и 23 учащихся из Тобола.
- Так как старый автобус Тобольской ОШ находился на ремонте, временно был предоставлен автобус школы имени Б. Майлина, - пояснила Алимбаева. - В период проливных дождей просёлочные дороги приходят в негодность и проезд становится невозможным - именно поэтому подвоз школьников в такие дни не осуществляется.
Что говорят жители
Ранее жители Тобола сообщали «НГ», что осенью акимат частично засыпал крупные ямы шлаком, а обещанный щебень на улицу Болашақ так и не завезли. По их словам, ситуация остаётся сложной на протяжении нескольких лет, а летом этого года никаких работ не проводилось.
Для подвоза детей в школы есть новый автобус, но его рейсы регулярно отменяют в дождливые и грязные дни.
- Говорят, что он низкий и не может проехать, - поясняла "НГ" местная жительница Жанна ЕРМАКОВА. - Многие дети в такие дни идут в школу пешком.2025
Фото из архива «НГ»
