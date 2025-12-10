До конца года в поселке Тобол района им. Б. Майлина местный акимат планирует провести грейдирование улиц и подсыпку ям на дорогах этого населенного пункта Об этом в ответе на запрос «НГ» сообщил аким поселка Азамат БЕРДАЛИНОВ. Предполагается, что эти меры должны временно улучшить проходимость, включая движение школьного транспорта.

Он признал, что дороги на улицах в южной части поселка действительно находятся в неудовлетворительном состоянии.

- По итогам обследования, проведённого в 2025 году, установлено, что этим улицам (Болашақ, Южная, Степная, Новая, Нефтебазовская и других) требуется средний ремонт. Для этого нами подготовлены сметы и его проведение планируется в следующем году, - пояснил Бердалинов. - По подсчетам на 2025 год на выполнение работ необходимо около 200 млн тенге, но в этом году целевых средств на эти улицы не выделялось.

На содержание всех дорог посёлка, включая профилирование 42 км полотна, в этом году было выделено всего 900 тыс. тенге, что, подчеркнули в акимате, недостаточно для полноценного ремонта.

Что с подвозом детей?

Руководитель отдела образования района имени Б. Майлина Айгуль АЛИМБАЕВА в ответе на запрос «НГ» сообщила, что подвоз учащихся в посёлке Тобол осуществляется на двух автобусах:

* Тобольская ОШ подвозит 23 учащихся внутри посёлка;

* Тобольская ОШ №1 - 13 учащихся из села Приозерное и 23 учащихся из Тобола.

- Так как старый автобус Тобольской ОШ находился на ремонте, временно был предоставлен автобус школы имени Б. Майлина, - пояснила Алимбаева. - В период проливных дождей просёлочные дороги приходят в негодность и проезд становится невозможным - именно поэтому подвоз школьников в такие дни не осуществляется.

Что говорят жители

Ранее жители Тобола сообщали «НГ», что осенью акимат частично засыпал крупные ямы шлаком, а обещанный щебень на улицу Болашақ так и не завезли. По их словам, ситуация остаётся сложной на протяжении нескольких лет, а летом этого года никаких работ не проводилось.

Для подвоза детей в школы есть новый автобус, но его рейсы регулярно отменяют в дождливые и грязные дни.

- Говорят, что он низкий и не может проехать, - поясняла "НГ" местная жительница Жанна ЕРМАКОВА. - Многие дети в такие дни идут в школу пешком.2025

Источник: htt пунктаps://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=57981

Фото из архива «НГ»