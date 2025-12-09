Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил о введении жёстких мер контроля в сфере водопользования на фоне затяжного маловодного периода, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

На заседании правительства он подчеркнул, что вегетационный сезон 2026 года потребует от регионов максимальной дисциплины и строгого соблюдения лимитов.

По его словам, для стабильного прохождения следующего сезона акимам областей необходимо уже сейчас провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности. Ключевыми направлениями названы сокращение влаголюбивых культур и внедрение водосберегающих технологий.

"Акиматам регионов и уполномоченным ведомствам обеспечить строгое исполнение индикаторов по диверсификации структуры посевных площадей", — подчеркнул премьер.

Он отдельно обратился к Министерству водных ресурсов, поручив не допускать подачи поливной воды сверх утвержденных лимитов. Бектенов повторил, что решение уже принято и будет применяться без исключений.

"Если хозяйству установлено 100 гектаров и завтра будет засеяно хотя бы на один гектар больше — мы не дадим ни капли воды. Если, нарушив показатели Министерства сельского хозяйства, у фермеров возникнут убытки, ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей как уже принятое решение", — заявил Бектенов.

Премьер-министр добавил, что в июле 2026 года завершится строительство Шардаринского группового водопровода, что позволит обеспечить бесперебойное снабжение питьевой водой жителей района. Этот проект находится на его личном контроле.

Премьер поручил Министерству водных ресурсов и ирригации совместно с акиматами приграничных регионов усилить работу с сопредельными странами, чтобы обеспечить своевременное поступление необходимых объёмов воды.