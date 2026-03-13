За репост какой информации в соцсетях будут наказывать в Казахстане
В Казахстане планируют ужесточить требования к распространению запрещённого контента в интернете. Особенно это касается публикаций, рекламирующих финансовые пирамиды и онлайн-казино, сообщает Informburo.kz со ссылкой на "31 канал".
Фото: Depositphotos.com
Соответствующий проект Агентство по финансовому мониторингу вынесло на общественное обсуждение. Выявлять неправомерный контент будут, анализируя материалы, которые разместили в:
- интернет-ресурсах;
- социальных сетях;
- мессенджерах;
- средствах массовой информации;
- иных информационно-коммуникационных платформах.
Если во время мониторинга органы выявят признаки уголовного правонарушения, то примут соответствующие меры. В остальных случаях предусмотрена административная ответственность. Информацию о незаконном контенте направят в уполномоченный орган для блокировки.
Как отметили в АФМ, наказывать будут за репост публикаций, пропагандирующих терроризм, а также рекламирующих финансовые пирамиды и онлайн-казино.
"С учётом полномочий агентства речь идёт только о контенте, связанном с деятельностью финансовых пирамид, онлайн-казино и незаконных лотерей. Ранее в законодательстве не было отдельной нормы, касающейся компетенции АФМ. Возникла необходимость разработать отдельный нормативный правовой акт", – объяснил официальный представитель агентства Ернар Тайжан.
Публичное обсуждение проекта продлится до 20 марта.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.