В Казахстане 37 железнодорожных вокзалов признали непригодными для ремонта – их полностью снесут, передаёт корреспондент Tengri Travel.

Вокзал в Рудном / Фото ИА "Город"

Почему вокзалы идут под снос

По данным КТЖ, в ходе масштабной модернизации 124 вокзалов по всей стране выяснилось, что часть зданий эксплуатируется десятилетиями, а их несущие конструкции значительно изношены.

"По результатам проведённых обследований принято решение о демонтаже 37 зданий вокзалов, реконструкция которых признана технически нецелесообразной. По данным объектам предусматривается строительство новых вокзальных зданий. Реконструкция проводится на действующих вокзалах без остановки пассажирского обслуживания", – пояснили нам в "Қазақстан темір жолы".

Однако в КТЖ не раскрыли полный список вокзалов, которые планируется снести.

Известно лишь, что в Рудном под демонтаж попал вокзал станции Железорудная — его уже полностью разобрали. Сейчас проект нового здания проходит государственную экспертизу.

"Вокзал Железорудный был демонтирован по причине значительного износа несущих конструкций. По объекту выполнены все необходимые проектные мероприятия, и проектная документация находится на рассмотрении в государственной экспертизе. Параллельно ведутся подготовительные работы к строительству нового здания вокзала", – сообщили в КТЖ.

Когда завершат ремонт 124 вокзалов: сколько из них уже готово

Завершить программу модернизации 124 железнодорожных вокзалов в Казахстане планируют в 2026 году.

"По ряду объектов завершена разработка проектной документации, выполнены основные строительно-монтажные мероприятия, и объекты находятся на завершающей стадии подготовки к вводу в эксплуатацию", – рассказали в компании.

По данным КТЖ, на 11 марта 48 вокзалов находятся на завершающей стадии строительства — степень их готовности составляет 85–95 процентов.

По состоянию на 11 марта строительно-монтажные работы завершены на 36 вокзалах.

Справка. По данным Минтранспорта, в 2025 году реконструкция завершена на станциях: Жаксы, Курорт-Боровое, Макинка, Шортанды, Узун-Агаш, Шамалган, Сагиз, Макат, Талдыкорган, Акши, Темиртау, Айса, Кушмурун, Аманкарагай, Талап, Казалы, Бозшаколь, Тайынша и Жанаесиль. В первом квартале 2026 года работы завершены на станциях: Семиглавый Мар, Мырза, Сары-Шаган, Коктума, Агадыр, Караганда-Сортировочная, Жанакорган, Шиели, Жетысу, Карасор, Тобол, Калкаман, Доссор, Кызылжар, Саумалколь, Жалтыр и Аккыстау.

Итоговую стоимость программы модернизации определят после госэкспертизы проектно-сметной документации по всем объектам.

"Финансирование проекта осуществляется поэтапно. Итоговые финансовые показатели будут определены после прохождения государственной экспертизы и утверждения проектной документации по всем объектам программы", – сообщили нам в компании.

Почему закрыты "готовые" вокзалы

Жители сёл Макинка и Жанаесиль (Акмолинская область), а также города Тайынша (Северо-Казахстанская область) жалуются, что обновлённые здания вокзалов остаются закрытыми.

В КТЖ сообщили, что основные строительные работы на этих объектах уже завершены, однако вокзалы пока не приняли в эксплуатацию.

Сейчас на станциях завозят мебель, проводят уборку помещений и устанавливают оборудование.

"Часть работ по генеральному плану ещё не полностью завершена, поскольку погодные условия временно ограничивают проведение отдельных видов работ на прилегающей территории. После завершения этих процедур и получения акта ввода в эксплуатацию вокзалы будут открыты для обслуживания пассажиров", – сообщили нам в нацкомании.

Обновленные вокзалы

В КТЖ сообщили, что после модернизации на вокзалах появятся новые сервисные зоны и инфраструктура для маломобильных пассажиров.

"На вокзалах предусматриваются комнаты отдыха для МГН, пандусы на входных группах, лифты и подъёмные платформы, тактильная навигация, адаптация кассовых зон и сервисных помещений, а также специализированные санитарные комнаты", – отметили в компании.

В ходе модернизации планируют обновить залы ожидания, обустроить комнаты отдыха, комнаты матери и ребёнка, а также специальные залы для людей с ограниченными возможностями.

По данным Министерства транспорта, также предусмотрено использование энергоэффективного освещения в соответствии с экологическими стандартами.

