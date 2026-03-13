В Казахстане снесут 37 вокзалов: названы причины
В Казахстане 37 железнодорожных вокзалов признали непригодными для ремонта – их полностью снесут, передаёт корреспондент Tengri Travel.
Вокзал в Рудном / Фото ИА "Город"
Почему вокзалы идут под снос
По данным КТЖ, в ходе масштабной модернизации 124 вокзалов по всей стране выяснилось, что часть зданий эксплуатируется десятилетиями, а их несущие конструкции значительно изношены.
"По результатам проведённых обследований принято решение о демонтаже 37 зданий вокзалов, реконструкция которых признана технически нецелесообразной. По данным объектам предусматривается строительство новых вокзальных зданий. Реконструкция проводится на действующих вокзалах без остановки пассажирского обслуживания", – пояснили нам в "Қазақстан темір жолы".
Однако в КТЖ не раскрыли полный список вокзалов, которые планируется снести.
Известно лишь, что в Рудном под демонтаж попал вокзал станции Железорудная — его уже полностью разобрали. Сейчас проект нового здания проходит государственную экспертизу.
"Вокзал Железорудный был демонтирован по причине значительного износа несущих конструкций. По объекту выполнены все необходимые проектные мероприятия, и проектная документация находится на рассмотрении в государственной экспертизе. Параллельно ведутся подготовительные работы к строительству нового здания вокзала", – сообщили в КТЖ.
Когда завершат ремонт 124 вокзалов: сколько из них уже готово
Завершить программу модернизации 124 железнодорожных вокзалов в Казахстане планируют в 2026 году.
"По ряду объектов завершена разработка проектной документации, выполнены основные строительно-монтажные мероприятия, и объекты находятся на завершающей стадии подготовки к вводу в эксплуатацию", – рассказали в компании.
По данным КТЖ, на 11 марта 48 вокзалов находятся на завершающей стадии строительства — степень их готовности составляет 85–95 процентов.
По состоянию на 11 марта строительно-монтажные работы завершены на 36 вокзалах.
Итоговую стоимость программы модернизации определят после госэкспертизы проектно-сметной документации по всем объектам.
"Финансирование проекта осуществляется поэтапно. Итоговые финансовые показатели будут определены после прохождения государственной экспертизы и утверждения проектной документации по всем объектам программы", – сообщили нам в компании.
Почему закрыты "готовые" вокзалы
Жители сёл Макинка и Жанаесиль (Акмолинская область), а также города Тайынша (Северо-Казахстанская область) жалуются, что обновлённые здания вокзалов остаются закрытыми.
В КТЖ сообщили, что основные строительные работы на этих объектах уже завершены, однако вокзалы пока не приняли в эксплуатацию.
Сейчас на станциях завозят мебель, проводят уборку помещений и устанавливают оборудование.
"Часть работ по генеральному плану ещё не полностью завершена, поскольку погодные условия временно ограничивают проведение отдельных видов работ на прилегающей территории. После завершения этих процедур и получения акта ввода в эксплуатацию вокзалы будут открыты для обслуживания пассажиров", – сообщили нам в нацкомании.
Обновленные вокзалы
В КТЖ сообщили, что после модернизации на вокзалах появятся новые сервисные зоны и инфраструктура для маломобильных пассажиров.
"На вокзалах предусматриваются комнаты отдыха для МГН, пандусы на входных группах, лифты и подъёмные платформы, тактильная навигация, адаптация кассовых зон и сервисных помещений, а также специализированные санитарные комнаты", – отметили в компании.
В ходе модернизации планируют обновить залы ожидания, обустроить комнаты отдыха, комнаты матери и ребёнка, а также специальные залы для людей с ограниченными возможностями.
По данным Министерства транспорта, также предусмотрено использование энергоэффективного освещения в соответствии с экологическими стандартами.
