Летом прошлого года они выполняли отделочные и ремонтные работы в школе-гимназии № 10 и СШ № 1 в Рудном, а также в Доме культуры в с. Заречное. Пятеро рабочих рассказали «НГ», что они до сих пор не получили оплату за свой труд. Общая сумма долга - более 5 млн тенге.

«У нас сроки горят»

Речь идет о текущем ремонте государственных социальных объектов, финансируемом за счет бюджетных средств в рамках государственных закупок. По словам рабочих, договоры с подрядчиком ИП «Баркал Дезал» они не заключали.

Школа-гимназия № 10 в Рудном во время ремонта. Лето 2025 года / Фото предоставлено рабочими

- Они с нами отказались договоры заключать, наверное, хотели избежать налоговой, не знаю, что хотели, - говорит Ирина ВОЛЧУНОВИЧ, проводившая отделочные работы в школе № 10.

По их словам, обещали оплату по факту выполнения работ и сдачи объектов в эксплуатацию. Даже выплатили аванс, но не всем.

Пятеро рабочих рассказали, что ИП «Баркал Дезал» не выплатило им более 5 млн тенге / Фото Андрея СКИБЫ

- Мы требовали с них документы, договоры, чтобы были гарантии. Нам говорили: «Все будет. У нас сроки горят перед 1 сентября, давайте потом, вы только работайте», - добавил Анатолий СОЛОГУБ (ДК в Заречном, установка дверей). - Мы согласились так работать, без договора, потому что школа, дети, нужно было сдать объект.

Рабочие уточняют, что ИП оформлено на Злату Серебрян, но руководят ею мать Лариса и сын Максим.

Елена Сагадеева (справа): «Я согласилась работать без договора из-за доверительных отношений с ИП» / Фото Андрея СКИБЫ

- Лариса Серебрян говорила, что налоги платить дорого и что она с нами так рассчитается. Я согласилась, потому что она дала мне аванс 300 000 тенге и были доверительные отношения, - добавляет Елена САГАДЕЕВА (отделочные работы в ДК в Заречном и школе № 10 в Рудном).

Бакчан ДАУЛОВ, который укладывал кафель в школе № 10, подтверждает, что ему тоже дали аванс, поэтому согласился работать без договора.

- Она должна была хотя бы оформить временные трудовые отношения, ПХР (производственно-хозяйственные работы - «НГ»), чтобы платить налоги, - отмечает Волчунович.

Рабочие подчеркивают, что объекты сдавали с опозданием, поэтому часто работали ночами, чтобы успеть к сроку.

- Лариса Серебрян говорила: если будем работать медленно, то вообще денег не получим, - возмущается Ирина Волчунович. - Нам жрать дома нечего было! Кого-то выгоняли из съемных квартир. Мне говорили: «Ты допоздна не остаешься, значит, только в октябре деньги получишь». На каком основании?! Я не раб вам!

Школу № 10 сдали только 7 сентября. Рабочие считают, что в задержке виновна ИП – вовремя не привозили строительные материалы.

- В сентябре Серебрян поступила оплата от десятой школы. Мы спрашивали, когда она с нами рассчитается. Она говорила, что у ИП заблокированы счета и что оплатит нам в конце сентября, - рассказала Волчунович. - Но денег тогда мы так и не получили, и я написала ей вновь. В этот раз она обещала рассчитаться уже в октябре. По факту оплаты опять не было, нам это все надоело.

Переписка между рабочими и представителями ИП «Баркал Дезал» показывает, что подрядчик признает проблемы с оплатой, но ссылается на финансовые трудности: «Не поверите, решаю изо всех сил возможных. Ищу варианты. Кредит не дают. Пока вам нечего сказать».

Что отвечали в госорганах?

Школа-гимназия № 10 в Рудном / Фото с сайта www.google.com

В октябре рабочие обратились к юристу Алине АИТОВОЙ. В школе-гимназии № 10 Рудного ей ответили: между школой и отдельными физическими лицами (рабочими) договоры не заключались. Документы, удостоверяющие личность рабочих, при выполнении работ администрация школы не проверяла. Все работы выполнялись в рамках договора с подрядной организацией ИП «Баркал Дезал». При этом указали конкретных работников (Максим Гайнулин, Бакчан Даулов и Ирина Волчунович), которые участвовали в ремонте столовой и других отделочных работах. Школа обеспечивала допуск на объект, проводился «визуальный контроль со стороны ответственных лиц». Но приемка выполненных работ осуществлялась с ИП «Баркал Дезал», а не с отдельными рабочими.

То есть прямых финансовых обязательств школа перед рабочими не имела. Все расчеты и юридические обязательства по выплатам лежали на ИП «Баркал Дезал».

Заместитель начальника следственного отдела УП Рудного оставил заявление без рассмотрения, сославшись на то, что между рабочими и ИП «Баркал Дезал» возникли гражданско-правовые отношения, которые должны решаться в суде.

Прокуратура Рудного согласилась с этим решением и указала, что оснований для возбуждения уголовного дела или принятия мер прокурорского реагирования нет.

Департамент Комитета государственной инспекции труда по Костанайской области сообщил, что для проведения ими проверки необходимо было установить местонахождение руководителя ИП Златы Серебрян, которая не явилась по адресу регистрации ИП. Запрос в полицию по установлению ее местонахождения также не дал результатов. В связи с этим проведение внеплановой проверки оказалось невозможным и административная процедура была прекращена.

В итоге рабочие вместе с адвокатом подали иск в СМЭС Костанайской области с требованием взыскать с ИП «Баркал Дезал» задолженность за оказанные услуги.

Так кто работал-то?

Редакция «НГ» пыталась связаться с ИП по телефону, чтобы получить комментарий. Трубку взял мужчина, который пояснил, что работы выполняли другие люди, с которыми у ИП заключены официальные договоры. При этом он заявил, что не дает разрешения на публикацию комментария, и завершил разговор.