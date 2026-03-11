В правительстве рассмотрели предварительные итоги работы проектного офиса по внедрению нового Налогового кодекса, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

На данный момент в рамках деятельности офиса уже рассмотрено 60 вопросов, связанных с реализацией норм Налогового кодекса и их практическим применением.

Изменения в здравоохранении и закупках

В сфере здравоохранения завершается корректировка подзаконных актов, связанных с применением налога на добавленную стоимость при импорте лекарственных средств и медицинских изделий.

В частности, речь идет об освобождении от НДС орфанных и социально значимых лекарств. Кроме того, 13 февраля Министерство здравоохранения утвердило приказ об установлении предельных цен на лекарства и медицинские изделия без учета НДС.

Параллельно Министерство промышленности и строительства, Министерство энергетики, Министерство финансов, Комитет по регулированию естественных монополий и фонд "Самрук-Казына" работают над изменениями в правилах закупок.

Поправки касаются приобретения товаров, работ и услуг у налогоплательщиков, использующих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Предлагаемые механизмы направлены на соблюдение налогового законодательства, поддержку производственных процессов и сохранение конкурентной среды без увеличения затрат со стороны квазигосударственного сектора.

Методологическую основу для разработки этих изменений формирует Министерство национальной экономики.

Решение технических и административных вопросов

Другие вопросы, связанные с администрированием налоговой системы "с чистого листа", переходом между налоговыми режимами, регулированием финансового сектора и функционированием информационной системы ИСНА, были решены в оперативном порядке.

Поправки в Налоговый кодекс

В ходе работы также сформирован перечень вопросов, для решения которых необходимы изменения в Налоговый кодекс.

Вычет по ИПН при изменении группы инвалидности

Размер налогового вычета зависит от группы инвалидности и может составлять 5000 или 882 месячных расчетных показателя. При изменении группы инвалидности в течение года возникает неопределенность в применении вычета.

Предлагается закрепить норму, согласно которой в таких случаях будет применяться максимальный вычет — 5000 МРП по принципу "поглощения", а также уточнить соответствующую редакцию статьи 404 Налогового кодекса.

Отмена ЭСФ по вознаграждениям по займам

Операции по вознаграждениям по кредитам, займам и микрокредитам освобождены от НДС. Однако из-за неточностей в формулировках они не включены в перечень операций, по которым не требуется выписка электронных счетов-фактур.

Предлагается устранить это требование и распространить норму ретроспективно с 1 января 2026 года.

Расширение перечня данных вне налоговой тайны

Также предлагается расширить список сведений, которые не относятся к налоговой тайне. В него могут включить информацию о суммах социальных платежей, задолженности по ним и отдельные регистрационные данные налогоплательщиков.

Поправки направлены на развитие цифрового администрирования и упрощение выполнения социальных обязательств. Для этого потребуется корректировка статьи 45 Налогового кодекса.

Подтверждение ввоза авиационного топлива

Налоговый кодекс предусматривает освобождение от НДС импорта горюче-смазочных материалов для воздушных перевозок. Однако действующая формулировка может требовать подтверждения ввоза дипломатическими представительствами, что относится к другой норме статьи.

Для устранения возможных разночтений предлагается уточнить соответствующее положение статьи 479.

Освобождение от акциза при экспорте энергетических напитков

Сейчас экспорт подакцизной продукции освобождается от акциза. При давальческой переработке акциз возникает у переработчика в момент передачи готового товара владельцу сырья, даже если продукция предназначена для экспорта.

Предлагается освободить такие операции от акциза при условии дальнейшего экспорта продукции. Подобный механизм уже применяется в отношении нефтепродуктов.

Зачисление НДПИ по месту добычи

Бюджетный кодекс предусматривает зачисление налога на добычу полезных ископаемых по общераспространенным полезным ископаемым в бюджеты по месту добычи.

В то же время Налоговый кодекс устанавливает уплату этого налога по месту регистрации недропользователя. Для устранения противоречия предлагается внести соответствующие изменения в Налоговый кодекс и формы налоговой отчетности.

Напомним: в январе Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая поручил внести коррективы в новый Налоговый кодекс, подчеркнув, что это "не священное писание" и в него можно вносить поправки.

На следующий день премьер-министр Олжас Бектенов поручил Серику Жумангарину обобщить и проанализировать поступившие предложения по Налоговому кодексу от населения и бизнеса.