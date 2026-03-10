Каверы на песни групп Radiohead, Blur, «Жуки», а также авторские композиции самих музыкантов - все это услышали зрители 7 марта на концерте в детско-юношеской библиотеке имени Алтынсарина. Посвятили выступление Международному Женскому дню.

О концерте, на который мог прийти любой желающий, можно было узнать на страницах рок-группы и библиотеки в Instagram.

Один из участников группы Алибек ЖАКСЫЛЫКОВ со сцены признался в своих чувствах к любимой девушке. А после концерта поделился с "НГ" мнением о подготовке к выступлению:

- Я поставил себе цель написать песню, которую посвятил своей девушке. Что касается подготовки, это был настоящий производственный ад: репертуар из десятка песен мы подготовили всего за три дня. Качество исполнения каверов на репетициях было выше, чем итоговый результат на сцене. Однако моя авторская песня «Ballade gothique» была исполнена более аккуратно и с минимальным количеством ошибок. Каждый из нас отдал всего себя ради этого концерта и очень постарался.

На мероприятие пришли знакомые музыкантов и просто любители рок-музыки.

- Мне концерт понравился, репертуар был очень большой, - рассказал Степан ЧЕРКАС. - Правда, вокал немного проседал в общем миксе. Я считаю, что музыканты из своей аппаратуры выжали максимум и очень старательно подошли к выступлению. Но хотелось бы больше альтернативной музыки. Любители жанра, думаю, поймут меня.

- Очень положительные впечатления! - говорит Екатерина ШИРИНА. - Больше всего понравилось исполнение песни Валентина Стрыкало «Ты не такая». Это моя любимая песня, поэтому я была очень рада услышать её сегодня. Но весь концерт я пыталась попросить песню Quest Pistols "Разные". Было бы очень вайбово, если бы её сыграли.

Ксения БУЛАЕВА, которой один из участников группы Артём посвятил песню, призналась:

- Я обожаю концерты и живую музыку, и для меня было огромной радостью узнать, что такой концерт проходит у нас. Я бы хотела услышать больше ню-метала, а также, возможно, что-то из первых альбомов Linkin Park.

Следующее выступление группы пройдёт 12 марта с 20:00 до 22:00 по адресу пр. Абая, 60/1. Вход бесплатный.

Автор - студент 4-го курса кафедры журналистики КРУ им. А. Байтурсынулы

Фото автора