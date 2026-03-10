7 марта до обеда мужчина 1978 года рождения выехал из с. Мереке на снегоходе в сторону местности Карасу Наурзумского района на поиски лошадей. На закате он отправил СМС, в котором сообщил, что снегоход сломался и он не может определить местоположение.

К поискам, помимо спасателей, были привлечены сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и сельчане. В операции задействовали высокопроходимую технику, а также вертолет АО «Казавиаспас» МЧС РК.



- В ходе поисков спасатели сначала обнаружили снегоход, а позже с воздуха были замечены следы, следуя которым 9 марта мужчину удалось найти на открытой территории в 11 км от с. Алтынсарино, - рассказали в пресс-службе ДЧС. - Не нуждавшегося в медицинской помощи пропавшего доставили в населенный пункт.