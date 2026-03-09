Где будут отключать свет в Костанае после праздничных выходных
План работ Костанайской Горэлектросети с 10 по 13 марта, сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.
КТП-85 (работы на ВЛ)
10 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- СО «Садовод»
Частный сектор:
- ул. Тобольская, 107/1-107/31, 64-206,
- ул. Кирпичная, 1-39,14/4-14/14, 16/2-16/10,
- ул. Краснопартизанская, 54-71, 71 "А",
- ул. Наримановская, 1-27, 27 "А", 21/1-21/12, 23/1-23/10,
- ул. 8 Марта, 64-108, 71/1-71/7,
- ул. Дачная, 1-38.
ТП-418 (работы на ТП)
10 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- РГУ «Департамент КНБ» по ул. Гоголя, 77,
- РГУ «Служба пожаротушения» по ул. Гоголя, 79 "А,
- школа-гимназия № 24,
- страховая компания «Аско»,
- административное здание по ул. Гоголя, 79 "А",
- ТОО «Аудит-Мечта»,
- ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция».
Спальный сектор:
- ул. Алтынсарина, 105, ул. Павлова, 58, 60, 60 "А", 60/1, 61, 62, 63.
ТП-114 (работы на ВЛ)
с 10 по 12 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- офис ТОО «Алма ТВ» по ул. Каирбекова, 216.
Частный сектор:
- ул. Шипина, 46/1-46/12, 21-35, 31/1-31/17,
- ул. Рабочая, 15-44,
- ул. 5 Апреля, 186-237,
- ул. Каирбекова, 181-234,
- пр. Назарбаева, 18-24,
- ул. Сьянова, 183-189,
- пр. Абая, 292-314.
КТП-Хабибулин (работы на ТП)
11 марта 2026 года с 10:00 до 16:00
- ИП Хабибулин по ул. Хакимжановой, 5/2.
КТП-Хабибулин (работы на ТП)
12 марта 2026 года с 10:00 до 16:00
- ИП Хабибулин Костанай - Рудный 9 км.
КТП-Ким (работы на ТП)
13 марта 2026 года с 10:00 до 16:00
- ИП Ким по ул. Киевская, 28.
КТП-Экос-Ан (работы на ТП)
13 марта 2026 года с 10:00 до 16:00
- КТП-Экос-Ан по ул. Карбышева, 2/2.
ТП-047 (работы на ВЛ)
13 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- ИП Грудцына.
Частный сектор:
- ул. Текстильщиков 1-21, 19 "А, 7 "А", 5 "А, 1/1-7/1,
- ул. Транспортная, 112-130, 153.
РП-1 (работы на ВЛ)
13 марта 2026 года с 10:00 до 18:00
- Магазин ИП Карховатова по ул. Каирбекова, 370/1,
- колбасный цех ИП Андреева,
- ПКСТ «Текстильщик 1»,
- КХ «Садовод»,
- КХ «Ак-Кудук»,
- СТО ИП Абиль.
Частный сектор:
- ул. Тепличный комбинат, 2-11, 12/1,112/2.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.