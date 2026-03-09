План работ Костанайской Горэлектросети с 10 по 13 марта, сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В связи с плановыми работами на высоковольтных линиях и подстанциях в нескольких районах областного центра у абонентов временно будут отключать электроэнергию.

КТП-85 (работы на ВЛ)

10 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

СО «Садовод»

Частный сектор:

ул. Тобольская, 107/1-107/31, 64-206,

ул. Кирпичная, 1-39,14/4-14/14, 16/2-16/10,

ул. Краснопартизанская, 54-71, 71 "А",

ул. Наримановская, 1-27, 27 "А", 21/1-21/12, 23/1-23/10,

ул. 8 Марта, 64-108, 71/1-71/7,

ул. Дачная, 1-38.

ТП-418 (работы на ТП)

10 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

РГУ «Департамент КНБ» по ул. Гоголя, 77,

РГУ «Служба пожаротушения» по ул. Гоголя, 79 "А,

школа-гимназия № 24,

страховая компания «Аско»,

административное здание по ул. Гоголя, 79 "А",

ТОО «Аудит-Мечта»,

ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция».

Спальный сектор:

ул. Алтынсарина, 105, ул. Павлова, 58, 60, 60 "А", 60/1, 61, 62, 63.

ТП-114 (работы на ВЛ)

с 10 по 12 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

офис ТОО «Алма ТВ» по ул. Каирбекова, 216.

Частный сектор:

ул. Шипина, 46/1-46/12, 21-35, 31/1-31/17,

ул. Рабочая, 15-44,

ул. 5 Апреля, 186-237,

ул. Каирбекова, 181-234,

пр. Назарбаева, 18-24,

ул. Сьянова, 183-189,

пр. Абая, 292-314.

КТП-Хабибулин (работы на ТП)

11 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

ИП Хабибулин по ул. Хакимжановой, 5/2.

КТП-Хабибулин (работы на ТП)

12 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

ИП Хабибулин Костанай - Рудный 9 км.

КТП-Ким (работы на ТП)

13 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

ИП Ким по ул. Киевская, 28.

КТП-Экос-Ан (работы на ТП)

13 марта 2026 года с 10:00 до 16:00

КТП-Экос-Ан по ул. Карбышева, 2/2.

ТП-047 (работы на ВЛ)

13 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

ИП Грудцына.

Частный сектор:

ул. Текстильщиков 1-21, 19 "А, 7 "А", 5 "А, 1/1-7/1,

ул. Транспортная, 112-130, 153.

РП-1 (работы на ВЛ)

13 марта 2026 года с 10:00 до 18:00

Магазин ИП Карховатова по ул. Каирбекова, 370/1,

колбасный цех ИП Андреева,

ПКСТ «Текстильщик 1»,

КХ «Садовод»,

КХ «Ак-Кудук»,

СТО ИП Абиль.

Частный сектор: