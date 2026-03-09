14 февраля общественному инспектору в области ответственного обращения с животными в Аркалыке Татьяне ЧОКАН подбросили молодую кошечку. Она назвала кошку Валюша - в честь Дня Святого Валентина.

Для Валюши желательно, чтобы в новой семье ей было безопасно / Фото Татьяны ЧОКАН

- Ей примерно 7 месяцев. Валюша уже стерилизована и готова к переезду в новый дом, - рассказала «НГ» Татьяна. - Кошечка ищет любящих и ответственных хозяев, которые знают особенности этой породы (она похожа на британскую короткошерстную) и смогут наладить с ней контакт.

Желательно, чтобы в семье не было маленьких детей и других питомцев - так кошке будет проще привыкнуть к новому дому и чувствовать себя в безопасности.

Чтобы забрать Валюшу, пишите по номеру WhatsApp +7-701-122-05-09 (Татьяна) или в директ Instagram @pes_i_kot_2024.