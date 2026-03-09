Это сегодня модное направление в кулинарии - готовка по так называемым ГОСТовским рецептам. Предполагается, что они выверены до грамма и блюда по ним получаются гарантированно вкусными. В рецепт кекса «Свердловский», кроме обычных для такой выпечки ингредиентов, входит красное вино.

Почему называется «Свердловский», не выяснено, но кекс получается вкусным /Фото Mariya

Рецепт опробовала Mariya, которая призналась, что в ее коллекции кексов пока еще не было с вином и сгущенкой.

- Вино там нужно красное сладкое, у меня такого не было. Зато стоял изюм, залитый полусухим. Изюм я откинула на ситечко, чтобы обсох, а настоянное вино пошло в тесто, - написала она, - остальное делала точно так, как написано.

Сахар плюс ванильный сахар с размягченным сливочным маслом взбить до пышности. Продолжая взбивать, вводить понемногу сгущенное молоко. Результат - гладкая и легкая масса. В нее по очереди добавлять яйца, взбивая смесь с каждым.

- Я действовала венчиком, мне так было проще, но вполне можно и небольшим миксером орудовать, - написала Mariya, - обязательно щепотку соли положить в эту массу, она получится, как крем. Муку просеять, смешать с разрыхлителем. Я засомневалась, что он был в СССР, но все-таки на соду менять не стала. К масляной смеси добавила муку, вымешивала тесто лопаткой. Когда все хорошо смешалось, положила изюм, добавила ложку вина, еще раз все перемешала.

По рецепту печь кекс надо в форме, смазанной маслом и присыпанной мукой. Mariya застелила форму пекарской бумагой. Сажать его надо в разогретую духовку. Печется около часа при температуре 160-170 градусов. Можно украсить по своему разумению. Но настоящий «Свердловский» требуется полить сахарным сиропом. Вода и сахар закипают, снять пенку, варить минуту-другую. Остудить 5-7 минут и смазать кекс со всех сторон или просто полить сверху.

- Кекс получился не очень высоким, но нежным, с богатым сливочно-молочным вкусом, - оценила Mariya, - честно, не знаю, что дает вино. Но раз написано, влила. Может, оно на структуру теста как-то работает. В общем, рабочий рецепт вполне.

Ингредиенты

200 г муки, 130 г сливочного масла, 110 г сахара, 85 г сгущенки, 1 ч. л. ванильного сахара, 0,5 ч. л. разрыхлителя, 130 г изюма, 2 крупных яйца, 1 ст. л. сладкого вина .

Для сиропа: 60 г сахара, 25 мл воды.