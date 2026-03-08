Всего с 3 марта в страну из региона военного конфликта вернулись 6254 человека, сообщает Informburo.kz со ссылкой на данные комитета гражданской авиации.

Фото Depositphotos.com

В ночь на 8 марта в Казахстан из стран Ближнего Востока было выполнено 11 рейсов авиакомпаний Air Astana, Scat, FlyDubai и Air Arabia, которые доставили на родину 1786 пассажиров.

На 8 марта запланировано выполнение ряда ещё нескольких рейсов казахстанскими и иностранными авиакомпаниями по возврату граждан в Республику Казахстан.

С 3 марта из стран Ближнего Востока в Казахстан выполнено 37 рейсов, которыми в нашу страну вернулись 6254 человек.

Работа по возвращению граждан Казахстана продолжается в координации с уполномоченными государственными органами и авиакомпаниями.

Ранее СМИ писали, что до 16 марта все туры в ОАЭ отменены. Туристический рынок опасался, что снижение спроса на путевки даже на 10-15% может означать потери десятков миллионов долларов для туроператоров, авиакомпаний и принимающих компаний.