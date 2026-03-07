Изображение с сайта gov.kz

Что произошло

В редакцию обратился читатель, который заметил в своей последней выписке из ЕНПФ инвестиционный убыток. По его словам, только за февраль на счёте появился минус в 59 тысяч тенге.

Справка: Инвестиционный убыток ЕНПФ – это временное снижение рыночной стоимости пенсионных активов, передаваемых Национальным банком в разные финансовые инструменты (акции/облигации), при котором сумма инвестиционного дохода уходит в минус.

"Если брать по Казахстану, то сумма выходит внушительная. Судя по моим личным наблюдениям, мы получаем инвестиционный убыток во время спада курсовой разницы по доллару. По этому можно судить, что Национальный банк вместо грамотного размещения в эффективные инструменты вкладывает бюджетные деньги в валюту и просто "играет" на курсовой разнице", — поделился он мнением.

Что такое инвестиционный доход

Инвестиционный доход от пенсионных накоплений — это деньги, которые приносят ваши пенсионные взносы, пока они находятся в пенсионном фонде.

Работает это так:

Когда вы работаете, часть зарплаты (обычно 10 процентов) перечисляется в пенсионный фонд. Эти деньги не просто лежат на счёте. Фонд передает их в управление инвесторам (например, Нацбанку или управляющим компаниям). Они вкладывают деньги в разные инструменты — государственные облигации, акции компаний, банки и другие финансовые активы. Если эти инвестиции приносят прибыль, её часть начисляется на ваш пенсионный счёт. Это и называется инвестиционный доход.

Почему на счетах может появляться "минус"

В ответ на официальный запрос в ЕНПФ объяснили, что в отдельные периоды инвестиционный доход действительно может быть как положительным, так и отрицательным.

На это влияет колебание курсов валют и изменение рыночной стоимости финансовых инструментов (ценных бумаг, облигаций и других).

"К примеру, при ослаблении тенге валютные активы при пересчёте дают положительный доход, увеличивая общую сумму накоплений, а при укреплении могут показывать временное снижение", — ответили в ЕНПФ.

Также в фонде назвали причины, которые негативно повлияли на доходность пенсионных активов в 2025 году.

"Основными причинами являются отрицательная курсовая переоценка вследствие укрепления тенге к доллару США с 525 до 505 тенге, снижение рыночной стоимости государственных ценных бумаг Министерства финансов в связи с увеличением их доходности на фоне роста инфляции и инфляционных ожиданий", — сообщили в фонде.

Не всё так плохо

В фонде отметили, что цель доверительного управления пенсионными накоплениями — инвестирование средств для получения дохода в долгосрочной перспективе. И, по информации пресс-службы ЕНПФ, в целом результат инвестирования остаётся положительным.

"Доход за 2025 год был положительным и составил 1,7 триллиона тенге. Номинальная доходность пенсионных активов ЕНПФ за 2025 год составила 7,43 процента", — подчеркнули в пенсионном фонде.





Каковы гарантии сохранности денег

В Казахстане действует государственная гарантия сохранности обязательных пенсионных взносов с учётом инфляции.

Когда человек выходит на пенсию, проверяется, насколько выросли его накопления за всё время (нахождения на счетах фонда — прим.). Если доходность окажется ниже инфляции, государство должно компенсировать разницу из бюджета. Если же доходность равна или выше инфляции — компенсация не выплачивается.

"Это говорит о том, что накопления вкладчиков надёжно защищены от инфляции вне зависимости от того, как будут развиваться события на финансовых рынках и складываться ситуация с инвестиционным доходом", — объяснили в ЕНПФ.

Но если часть накоплений передана частной инвестиционной компании, минимальный уровень доходности должна обеспечить уже она.

Напомним, в Казахстане могут повысить порог достаточности для досрочного изъятия пенсионных накоплений. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов.

По его словам, эту меру рассматривают для того, чтобы у граждан оставалось достаточно денег на пенсии и выплаты были более достойными.

С утверждёнными порогами минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений в 2026 году можно ознакомиться по ссылке.