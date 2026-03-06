Согласно данным, растет в цене и самый популярный бензин, и дизельное топливо, передает Ulysmedia.kz.

коллаж Ulysmedia.kz

Подробности ‎

В январе индексы потребительских цен на бензин и дизельное топливо в Казахстане достигли годовых максимумов: бензин подорожал в среднем на 16,8% (АИ-92 – на 17%), а дизельное топливо – на 14,2% в годовом выражении. Все это, напомним, на фоне моратория, введенного 16 октября 2025 года. ‎

Рост цен на бензин в январе 2026-го был самым высоким в сравнении с показателями первых месяцев за последние несколько лет. Что касается дизельного топлива, наибольшее его удорожание было зафиксировано в январе 2024-го: на 14,3%. ‎

Регионы ‎

Антилидером по удорожанию бензина стала Павлодарская область (ИПЦ 126,3%), за ней следуют Астана (120%), а также область Абай, Алматинская и Улытауская.

Наименьший рост цен наблюдался в Западно-Казахстанской области (112%). ‎

Цены ‎

Самые высокие розничные цены на бензин в Астане и Алматы. Например, при средней по обследуемым городам стоимости АИ-92 в 236 тг в столице бензин этой марки продавали по 251 тг за литр. Если бензин АИ-98 в январе в среднем стоил 322 тг, то в Алматы его продавали на 10,2% дороже, по 355 тг за литр. ‎Довольно высокими ценами на бензин марки АИ-92 отличились Жезказган (242 тг) и Талдыкорган (239 тг).

Наименее затратным приобретение бензина АИ-92 оказалось в Туркестане (224 тг) и Атырау (218 тг). Такие данные приводит Finprom.

‎Контекст ‎

До конца марта в Казахстане действует мораторий на повышение стоимости бензина АИ-92. Эту меру ввели, чтобы сдержать инфляцию. В Минэнерго ранее заверили, что резких скачков цен на топливо не предвидится даже в случае отмены моратория.