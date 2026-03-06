Срок использования старых банкнот номиналом 10 000 тенге в Казахстане планируют продлить ещё на один год. Об этом сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото © Tengrinews.kz / Турар Казангапов

По его словам, соответствующее решение рассматривается по просьбе банков второго уровня.

"Да, мы планируем продлить срок ещё на один год. Они пользуются большим спросом, и к нам обратилась Ассоциация финансистов — по сути, банки второго уровня — с просьбой продлить срок ещё на год. Это нормально", — сказал Сулейменов.

Ранее планировалось, что срок обращения старых 10 000 тенге завершится в июне 2026 года. Теперь его намерены продлить до июня 2027 года.

Что будет после завершения параллельного обращения

Даже после окончания установленных сроков банки второго уровня и АО "Казпочта" будут обменивать банкноты старого образца на новые в течение трёх лет. Филиалы Национального банка осуществляют такой обмен бессрочно.

Отмечается, что в период параллельного обращения банкноты старого и нового образца являются законным платёжным средством и обязательны к приёму на всей территории Казахстана для всех видов платежей, переводов и зачисления средств на банковские счета.

Напомним: 25 декабря 2025 года Нацбанк объявил о выпуске в обращение банкноты номиналом 500 тенге нового дизайна. При этом в массовое обращение данные банкноты поступят во втором квартале 2026 года, поскольку для доставки во все регионы страны и адаптации оборудования (банкоматы, терминалы и другая кассовая техника) требуется дополнительное время.