Власти Казахстана приняли ряд решений по экспорту картофеля и говядины, и импорту яиц, передает корреспондент агентства КазТАГ.

«На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем в правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрен ряд ключевых вопросов, влияющих на продовольственную и экономическую безопасность страны», - сообщает пресс-служба премьер-министра в пятницу.

Согласно информации, запрет на экспорт картофеля вводить не будут.

«С учетом значительной стабилизации цен на внутреннем рынке и наличия достаточных запасов принято решение о нецелесообразности введения временных ограничений на экспорт картофеля», - пояснили в правительстве.

Также отмечается, что требования к экспортерам говядины для получения квоты будут смягчены.

«Действующий механизм распределения квот предусматривает ряд требований, включая наличие собственной откормочной площадки не менее чем на 5 тыс. голов и собственного мясокомбината. При принятии решения участники МВК также приняли во внимание Комплексный план развития животноводства, утвержденный Правительством. Документ предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и открытие новых рынков сбыта казахстанской говядины. Министерство сельского хозяйства внесет соответствующие изменения в действующие правила распределения квот. В то же время, в целях сохранения маточного поголовья и обеспечения отечественных перерабатывающих предприятий сырьем, принято решение о продлении запрета на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС, в том числе в государства – члены ЕАЭС», - уточнили в кабмине.

Также в правительстве добавили, что на шесть месяцев будет введен запрет на импорт куриных яиц, в том числе из стран ЕАЭС.

«В настоящее время в Казахстане действует 70 птицефабрик, из них 34 – яичного направления, 29 – мясного и семь – племенной репродукции. По итогам 2025 года производство куриных пищевых яиц увеличилось на 2,4% и составило 4 568,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства достигает 98%. Соответствующий приказ будет принят министерством сельского хозяйства», - говорится в сообщении.

Также рассмотрен вопрос о целесообразности введения запрета на импорт из третьих стран комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна.

«В ходе обсуждения были заслушаны позиции отечественных производителей комплектующих, производителей локомотивов и потребителей, в том числе АО «КТЖ». По итогам обсуждения принято решение о нецелесообразности введения ограничений на импорт. Вместе с тем АО «Казакстан темир жолы» поручено обеспечить приоритет закупок комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна у отечественных производителей», - сказано в сообщении.

Источник фото: pixabay.com