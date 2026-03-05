Информация об этом была представлена в палате предпринимателей Костанайской области. Регион входит в пятерку тех, где за 2025 год было проведено не только наибольшее количество проверок бизнеса, но и проверок без результата.

- Костанайская область, где прошла 2 571 проверка, на пятом месте республиканского антирейтинга. Идет вслед за Алматы, Астаной, Туркестанской и Жамбылской областями, - сказал на заседании Совета по защите прав предпринимателей эксперт палаты Нуржан КУЛЬМАГАНБЕТОВ, - при этом следует учитывать, что Костанайская область по количеству субъектов бизнеса значительно уступает этим регионам.

На первом месте среди проверяющих - органы государственных доходов. Провели в 2025 году 1 021 проверку, в 2024 - 967. Выросла доля проверок без выявленных нарушений - 777 против 645 в 2024 году, или рост на 76,1%.

Второе место у земельной инспекции - 324 проверки ( в 2024 г. - 232). Без выявленных нарушений 107, или 33%.

На третьем месте - инспекция труда. Провела 191 проверку (в 2024 г. - 147). Без найденных нарушений 77, или 40,3%.

Четвертая позиция за органами санэпидконтроля - 156 проверок (в 2024 г. - 116). Без выявленных нарушений - 103%, или 66%.

- Органы госдоходов - «антилидер» по нагрузке на предпринимательство. Безусловно, значительная доля их проверок носит процедурный характер, например, при ликвидации бизнеса. Однако даже с учетом этого доля «пустых» проверок остается критической, - подчеркнул эксперт. - Если ликвидационные проверки в 76% случаев не выявляют нарушений, возможно, само требование проводить их обязательно является избыточным административным барьером.

Кульмаганбетов отметил также «аномальный скачок» в количестве проверок санитарной службы.

- Президент РК неоднократно подчеркивал, что нужен «умный контроль», система, где автоматизация позволяет выявлять нарушителей, не беспокоя добросовестный бизнес, - напомнил он. - Но мораторий завершен и мы вместо «умного контроля» наблюдаем «эффект пружины», возврат к количественным показателям по проверкам. По стране за год число их выросло с 70 до 92 тысяч, 85% из них внеплановые.

Член совета, заместитель руководителя департамента госдоходов Ануар САРКИТБАЕВ счел необходимым пояснить ситуацию по количеству налоговых проверок.

- У нас экспортоориентированная область, - сказал он. - Бизнес, который занимается экспортом, возвращает НДС. Делается это на основании проверок, которые инициирует сам предприниматель, направляя в органы госдоходов заявление. Таких проверок в 2025 году было более 600. С учетом еще ликвидационных проверок количество, названное здесь, уменьшится в три раза.

