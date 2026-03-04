По прогнозам синоптиков, в четверг, 5 марта, на севере, юге и востоке региона будут осадки в виде снега и дождя, сопровождаемые метелью, а на западе пройдёт небольшой снег. На севере, юге и востоке движение транспорта осложнит туман.

Фото Олега ПАКА

В пятницу, 6 марта, по области прогнозируется снег, днём переходящий в смешанные осадки. В субботу, 7 марта, ожидаются осадки, преимущественно снег, низовая метель, на юго-востоке - сильный снег.

Внимание: в ближайшие три дня следует передвигаться с осторожностью из-за гололёда!

В Костанае в четверг снег с дождём, туман, гололёд, в пятницу днём пройдет снег, в субботу - снег, метель, гололёд.

- В четверг ночью и днём по области будет одинаковая температура: от 0 до 5 градусов мороза, на севере 8 градусов ниже нуля, - сообщила "НГ"начальник отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. - В ночь на пятницу температура воздуха упадёт до -15...-20 °С, на юге до -5...-10 °С. В дневное время прогнозируем -3...-8 °С, на юге 0 °С. В субботу ночью термометры покажут -3...-8 °С, на севере -11 °С, днём -4...+1 °С, на западе -7 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг ночью и днём -1...-3 °С. В пятницу: ночью -18...-20 °С, днём -5...-7 °С. В субботу: ночью -3...-5 °С, днём -1...-3 °С.

В ближайшие три дня ожидается юго-западный ветер скоростью 9-14 м/с. Периодические усиления до 15-20 м/с будут в четверг на севере, востоке и западе области, а в пятницу и субботу - на западе, севере и юге.