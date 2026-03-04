В Казахстане предложили гуманизировать уголовную политику в отношении граждан, участвовавших в иностранных вооруженных конфликтах. Речь идёт о казахстанцах, которые не состояли в террористических организациях и добровольно вернулись на родину, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

С соответствующим депутатским запросом к генеральному прокурору Берику Асылову и министру внутренних дел Ержану Саденову обратился депутат Мажилиса Жаркынбек Амантайулы.

В своем запросе депутат отметил, что на фоне усиления геополитической напряжённости и роста военных конфликтов увеличивается и число казахстанцев, вовлечённых в боевые действия за рубежом.

"В такой сложной ситуации разные стороны активно используют приёмы вербовки, обмана, агитации для привлечения людей к вооружённым конфликтам. К сожалению, число наших соотечественников, попавших под такое влияние, увеличивается", — заявил Амантайулы.

По информации мажилисмена, количество уголовных дел по статье 172 Уголовного кодекса ("Участие в иностранных вооруженных конфликтах") растёт ежегодно: в 2023 году зарегистрировано 23 дела, в 2024 году — 36, а в 2025 году — уже 141.

С начала года по этой статье осуждено 26 человек.

"Среди осужденных есть и те, кто получил гражданство России. Например, есть история о том, что Евгений Люфт, недавно приговоренный к 6 годам лишения свободы, был гражданином данной страны", — отметил он.

Мажилисмен обратил внимание, что в ряде стран участие граждан в составе официальных иностранных вооруженных сил не всегда автоматически признаётся преступлением. Строгая ответственность, как правило, применяется к тем, кто вступил в террористические организации, совершил военные преступления или действовал против интересов своего государства.

По его словам, многие граждане оказываются в зоне конфликта из-за социальных трудностей, заблуждений или обмана, рассчитывая хорошо заработать.

"Конечно, никто не пойдет в зону вооруженного конфликта в поисках смерти без причины. Многие из тех, кто оказался в такой ситуации, говорят, что шли в надежде получить высокооплачиваемую работу. Понимая, что его обманули, человек становится участником кровавых боёв в чужой стране, осознаёт, что назад пути нет. От этой ситуации страдают его родители, семья и близкие", — пояснил Амантайулы.

Вернувшись на родину, такой человек сталкивается с жёсткими санкциями, что, по мнению мажилисмена, может негативно сказаться на его ресоциализации.

В этой связи депутат предложил:

изучить международную правовую практику и подготовить поправки в статьи 170 и 172 Уголовного кодекса для их уточнения и дифференциации;

предусмотреть механизм дифференцированной правовой оценки для тех, кто не состоял в террористических организациях, не совершал военных преступлений и добровольно вернулся в Казахстан — с возможностью условного наказания, ограничения свободы или пробационного контроля;

разработать государственную программу правовой, психологической и социальной реабилитации таких граждан.

По мнению депутата, гуманизация уголовной политики должна учитывать как международный опыт, так и интересы национальной безопасности.