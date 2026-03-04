Жители Семея рассылают в соцсетях картинку с информацией о якобы бесплатном проезде в праздничные дни марта и в день референдума, передает Arnapress.kz.





На фотографии, явно созданной с помощью искусственного интеллекта, сказано, что проезд будет бесплатным для пассажиров в честь Международного женского дня, 15 марта в честь референдума и 22 марта по случаю праздника Наурыз. При этом слова на картинке написаны с ошибками. Отдел пассажирского транспорта и автодорог Семея опубликовал опровержение.

"Распространяемая в социальных сетях информация о бесплатном проезде в общественном транспорте не соответствует действительности для нашего города. Официально сообщаем, что на указанные даты бесплатный проезд не вводился. Просим жителей и гостей города доверять только проверенной информации из официальных источников", – отметили в акимате.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Абай облысы Семей қаласының ЖКжАЖ бөлімі» ММ (@kolikpress_semey)

На самом деле такая акция вводится в Степногорске Акмолинской области. Там объявление опубликовал сам отдел ЖКХ Степногорска. Только там картинка отличается отсутствием ошибок.

"Дорогие жители Степногорска! В марте в нашем городе будут дни бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта:

8 марта 2026 года – бесплатный проезд для женщин (в честь Международного женского дня)

15 марта 2026 года – бесплатный проезд для всех пассажиров (в связи с проведением референдума)

22 марта 2026 года – бесплатный проезд для всех пассажиров (в честь праздника Наурыз)", – сказано в сообщении отдела ЖКХ Степногорска.