Где фейк и где реальность? Информацию о бесплатном проезде в автобусах рассылают в Сети
Жители Семея рассылают в соцсетях картинку с информацией о якобы бесплатном проезде в праздничные дни марта и в день референдума, передает Arnapress.kz.
На фотографии, явно созданной с помощью искусственного интеллекта, сказано, что проезд будет бесплатным для пассажиров в честь Международного женского дня, 15 марта в честь референдума и 22 марта по случаю праздника Наурыз. При этом слова на картинке написаны с ошибками. Отдел пассажирского транспорта и автодорог Семея опубликовал опровержение.
"Распространяемая в социальных сетях информация о бесплатном проезде в общественном транспорте не соответствует действительности для нашего города. Официально сообщаем, что на указанные даты бесплатный проезд не вводился. Просим жителей и гостей города доверять только проверенной информации из официальных источников", – отметили в акимате.
На самом деле такая акция вводится в Степногорске Акмолинской области. Там объявление опубликовал сам отдел ЖКХ Степногорска. Только там картинка отличается отсутствием ошибок.
"Дорогие жители Степногорска! В марте в нашем городе будут дни бесплатного проезда на городских и пригородных маршрутах общественного транспорта:
8 марта 2026 года – бесплатный проезд для женщин (в честь Международного женского дня)
15 марта 2026 года – бесплатный проезд для всех пассажиров (в связи с проведением референдума)
22 марта 2026 года – бесплатный проезд для всех пассажиров (в честь праздника Наурыз)", – сказано в сообщении отдела ЖКХ Степногорска.
