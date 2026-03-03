В Казахстане планируют увеличить сроки оплаты за проезд по платным дорогам. Об этом сообщил председатель правления нацкомпании "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев, передаёт Tengri Auto.

Фото:gov.kz

Как рассказал Иманашев на заседании правительства, с просьбой продлить сроки оплаты обращались сами автомобилисты. Сейчас заплатить за проезд нужно в течение недели.

"По обращению пользователей дорог вводится норма продления сроков оплаты за проезд по платным дорогам с 7 до 30 дней, соответствующие поправки находятся на согласовании в уполномоченных органах", — добавил он.

По итогам прошлого года за проезд по платным дорогам собрано 87 миллиардов тенге. Как рассказал глава "КазАвтоЖола", всю сумму направили на содержание платных участков. В 2024 году сумма составила 48 миллиардов тенге.

На данный момент протяжённость действующих платных участков в Казахстане составляет около 4 800–4 900 километров.

Ранее министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что в этом году от эксплуатации платных дорог планируют собрать в казну 100 миллиардов тенге. В прошлом году сумма поступлений составила 80 миллиардов.