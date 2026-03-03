Дубай, крупнейший город и деловой центр ОАЭ, оказался в числе целей атак Ирана после военной операции США и Израиля. Наша землячка рассказала "НГ", как город живёт сейчас.

Пожар в одном из районов Дубая после атак беспилотников и ракет /Фото из соцсетей

По данным СМИ, системы ПВО ОАЭ перехватили большинство запущенных целей, в том числе десятки баллистических ракет и сотни беспилотников, что помогло предотвратить более серьёзные разрушения. Но обломки снарядов и дронов стали причиной человеческих жертв: по официальным данным, в результате атак в стране погибли, как минимум, три человека, десятки получили ранения. Власти ОАЭ временно закрыли воздушное пространство, приостановили авиасообщение и перевели школы на дистанционное обучение.

В результате атаки пострадали международный аэропорт Дубая, отель Burj Al Arab, порт Jebel Ali, район Palm Jumeirah (жилые и туристические объекты), а также жилые кварталы и гражданская инфраструктура.

Мы связались с бывшей жительницей Костаная, которая сейчас живёт и работает в Дубае. Она пожелала остаться анонимной по соображениям безопасности. По её словам, напряжения в городе нет:

- Паники нет. Живем обычной жизнью. Да, некоторые заведения были закрыты - например, часть спортзалов, которые обычно работают круглосуточно, в выходные работали только до 22:00. В районе Бурдж-Халифы многие рестораны закрывались, но в основном это было только один день. Сейчас почти всё работает в обычном режиме.

В день активных атак клиентов на ее работе было меньше, потому что людям рекомендовали оставаться дома. Но комендантский час не вводили, звучали только рекомендации.

- У нас сейчас закрытое небо - самолёты не летают, - пояснила собеседница. - Но всем, кто не смог вылететь, власти предоставили жильё и взяли расходы на себя. Общественный транспорт, метро и такси работают в штатном режиме. В моей жизни ничего не поменялось: я работала, вечером поехала играть в пляжный волейбол. Люди живут своей жизнью. Да, когда слышишь звуки взрывов в небе, то страшно. Но это страх на несколько минут: услышал, испугался, потом всё стихает и дальше продолжаешь жить.

Тревожнее всего было 1 марта:

- Я ехала за рулём и видела, как в небе сбивают ракеты. Дома слышала взрывы. Был смог, небо стало сероватым - это, конечно, наводило жуть. Но уже со 2 марта я не слышала ни взрывов, ни тревожных звуков. Сейчас в небе летают военные самолёты. Думаю, что они контролируют ситуацию.

По ощущениям местных жителей, удары были направлены не на гражданские объекты ОАЭ, а на военные базы США, расположенные в регионе, а местные системы ПВО перехватывали цели в воздухе.

- С учётом того, сколько было ракет и дронов - насколько мне известно, более 300 беспилотников и более 160 ракет (СМИ сообщают о перехвате 165 баллистических ракет и 541 дрона - "НГ") ), то ущерб минимальный, - сообщила собеседница. - Да, обломки падали, но масштабных разрушений нет. Один осколок упал в сторону отеля на «Пальме». На Burj Al Arab тоже был пожар из-за обломков. Но, по официальным данным, в этих случаях обошлось без жертв.

Дубай, 1 марта. Вид на башню Бурдж-Халифа на фоне спокойной обстановки в городе/Фото из личного архива собеседницы.

Местные жители к событиям относятся спокойно:

- Я спросила у своего местного друга: «Почему ты не боишься?». А он ответил: «А чего мне бояться? Моё государство меня защищает, я ему доверяю». И они действительно так к этому относятся. Я даже удивилась уровню доверия.

Среди её знакомых есть военные и сотрудники силовых структур. Многие из них в выходной день продолжали заниматься обычными делами:

- Не всех призвали - только тех, кто был на смене. Остальные отдыхали.

Но тревога у людей всё же есть:

- Конечно, это страшно. Есть те, кто испугался. Но массовой паники нет. Люди спокойные, даже больше смеются. Я нигде не чувствовала себя так безопасно, как в Дубае. Даже сейчас.

Несмотря на ситуацию, в городе не отменили традиционные спортивные соревнования, которые ежегодно проходят во время Рамадана. Но школы и университеты переведены на дистанционный формат до 4 марта.

- Мне друзья говорят: приезжай на время в Казахстан. Но, честно, даже с учётом того, что здесь были атаки, я чувствую себя безопаснее здесь, - говорит девушка. - Я и раньше знала, что это безопасная страна, но сейчас сама увидела, насколько здесь сильная армия и насколько всё организовано.