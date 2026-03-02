В школах Казахстана завершается третья четверть – до её конца остаётся чуть больше двух недель, напоминает Informburo.kz.

Самая длинная четверть в учебном году завершится 19 марта. Весенние каникулы составят 11 календарных дней – до 29 марта включительно. Также школьники будут отдыхать 9 марта в связи с переносом празднования Международного женского дня.

Период каникул включает в себя дни празднования Наурыза.

Несмотря на наступление весны, в некоторых регионах Казахстана сохраняются морозы, поэтому занятия для школьников проводятся онлайн. При этом решающие работы – СОРы и СОЧи – школьники должны выполнять в школе.

Четвёртая четверть продлится восемь учебных недель и завершится 25 мая.



