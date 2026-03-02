С 14 по 22 марта включительно в областном центре пройдет более 70 разноформатных мероприятий, сообщили сегодня, 2 марта, на аппаратном совещании в городском акимате. В перечень вошла и сельскохозяйственная ярмарка.

Она состоится в субботу, 14 марта.

Также в этот день запланированы театрализованная концертная программа, праздничный флешмоб «Карнавал» на площади перед Дворцом молодежи.

15 марта, в День милосердия, пройдет социальный марафон добра. Потом - каждый день множество тематических мероприятий. В театрах стартуют детские спектакли.

16 марта в областной библиотеке им. Толстого можно будет ознакомиться с творчеством костанайского скульптора, художника и ремесленника Мухаметкали Рахалиева (выставка будет работать до 5 апреля). В тот же день в 19.00 в "Жастар сарайы" состоится концерт известной казахстанской певицы Макпал Жунусовой.

В седьмой раз Костанай проведет Международный фестиваль хореографического искусства «Наурыз достарын шақырады». Приедут 10 хореографических коллективов из Кыргызстана, Узбекистана, Беларуси, России (Башкирия, Челябинская область) и Казахстана.

17-18 марта на сцене "Жастар сарайы" костанайцы смогут увидеть танцы разных народов стран СНГ.

Вторник, 17 марта, - Национальный день одежды. В ДК "Мирас" в 18 часов можно будет посмотреть образцы одежды современного этностиля, а также приобрести изделия национального прикладного и ювелирного творчества, аксессуары.

В среду, 18 марта, в торговых домах, кафе и ресторанах будут угощать баурсаками. С наурыз-коже и песнями гостей города ждут в аэропорту, где установят открытую юрту. В центре социального обслуживания запланирован конкурс национальных блюд "Берекелі дастархан". «Наурыз: Энергия Обновления» - под таким названием пройдет мероприятие в SMART-центре IQOSTANAY.

- 700 учащихся центра примут участие в технологическом приключении, где будут представлены традиции казахского народа, - анонсировал мероприятие на совещании заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ.

19 марта, четверг, День национальных видов спорта. С 10.00 в физкультурно-оздоровительном комплексе микрорайона «Юбилейный» состоятся соревнования по национальной борьбе «Қазақ күресі» с общим призовым фондом в 1,5 миллиона тенге. Этот турнир по праву занимает особое место в спортивной программе праздника, отметил докладчик.

Основные праздничные мероприятия в городе пройдут 20-21 марта. Кстати, в рамках акции «Наурыз жеңілдіктері» с 21 по 25 марта костанайцы смогут приобрести товары со скидкой в торговых центрах и супермаркетах.

20 марта, пятница – День единства, в который пройдет ставший традиционным фестиваль «Наурыз думан» (Наурыз в каждом дворе).

- На сегодня порядка 15 дворов уже планируют участие в фестивале, - сказал Мажит Шуленов. - Призываем все ОСИ, ПКСК и жителей организовать общими усилиями праздник в своем дворе. В этом году, по многочисленным пожеланиям жителей, принято решение празднование Наурыза на шести локациях города провести 21 марта: микрорайоны «Аэропорт» (парк Керуен), «Юбилейный» (ТРЦ «Kostanay Plaza»), «КСК» (бульвар «Жастар»), «Костанай–2» (СШ 122) и жилые массивы «Кунай» и «Дружба». Кроме того, на площади областного акимата в этом году будет установлена сцена, на которой в течение двух дней будут проходить концерты.

21 марта в 18.00 начнется концерт творческих коллективов города, а в 21.00 - праздничная дискотека «Наурыз думан». На центральной площади планируют установить около 30 юрт, а всего по городу их будет более 40. В рамках объявленного главой государства Года цифровизации и искусственного интеллекта будут установлены, кроме традиционных, «цифровые» юрты. В них гости смогут познакомиться с инновационными IT-технологиями в производстве, образовании, увидят показательные выступления мини-роботов, созданных юными робототехниками.

В 11.00 на площади перед облакиматом начнется театрализованная программа. В Сити-центре будет организована спортивная развлекательная программа, чтобы желающие могли испытать себя в национальных состязаниях.

На выставка-продаже ремесленного искусства «ART BAZAR» мастера представят изделия декоративно-прикладного искусства. Кроме того, впервые на Наурыз будет действовать выставка-продажа ювелирных изделий в национальном стиле от известного бренда «Казахювелир».

В 18.00 на сцене около областного акимата гостей праздника поздравит казахстанская актриса, певица, блогер Анара Батырхан.

Фото из архива "НГ"