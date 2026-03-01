Суть акции «Народный гаишник»: вы сообщаете об опасном участке на дорогах Костаная и излагаете суть проблемы, а мы направляем запрос в департамент полиции.

Очередное сообщение - об участке пр. Абая возле индустриально-педагогического колледжа (р-н ТД «Емшан») в Костанае.

Участок возле ТД «Емшан». Сужение пр. Абая создает риск аварий / Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- Двигаясь в направлении от центра в район КЖБИ, с пр. Абая можно повернуть налево после светофора с кнопкой, - пишет читатель Сергей. - Поворачивая налево, водители пропускают встречный поток, тем самым блокируя одну из двух полос. Пр. Абая, можно сказать, - самая пропускная дорога города, и в одном месте она сужается до одной полосы. Это повышает вероятность аварий, потому что водители могут отвлечься и «пропустить» пешехода. Выход - разворачиваться на кольце возле бывшего СХИ. Расстояние, которое нужно будет проехать, небольшое. Дополнительный трафик от этих домов не сильно повысит нагрузку на этот перекресток.

«НГ» отправила запросы в отдел ЖКХ Костаная и ДП Костанайской области с вопросами о том, возможен ли предложенный читателем вариант, исправит ли он проблему и что для этого нужно.

Ранее мы публиковали сообщение жителя Костаная Бахтияра ХАСЕНОВА:

По улице Гашека, где спортивный комплекс, на пешеходном переходе установить бы светофор с кнопкой. Сейчас, когда ЖК «Тобол» и «Ривьера» заселяться будут, будет огромный поток машин.

В департаменте полиции на запрос «НГ» ответили:

- Проведенным обследованием установлено, что по улице Гашека напротив Центра обслуживания населения имеется нерегулируемый пешеходный переход. Для безопасности участников дорожного движения на данном участке обустроены дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», и для снижения скорости искусственная дорожная неровность перед пешеходным переходом. Кроме того, на расстоянии 130 м от нерегулируемого пешеходного перехода, на пересечении улиц Гашека-Чкалова имеется светофорный объект. Установка дополнительного светофорного объекта приведет к снижению пропускной способности транспортных средств и образованию заторов.

А в отделе ЖКХ пояснили:

- По вышеуказанному адресу нет необходимости в установке светофорного объекта, так как светофорный объект находится на пересечении улиц Гашека - Чкалова. Вместе с тем сообщаем, что напротив ЦОН № 2 и школы бокса оборудован нерегулируемый пешеходный переход.

