Руководитель управления администрирования доходов физических лиц Комитета государственных доходов Дина Кусаинова рассказала о новых нормах уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) при продаже имущества, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети

По словам главы управления, раньше, если человек покупал квартиру за 20 миллионов тенге, а спустя некоторое время продавал за 25 миллионов, разница в 5 миллионов была имущественным доходом. С этой суммы человек должен был заплатить ИПН в 10 процентов. Чтобы не платить налог, нужно было ждать год после покупки. С введением нового Налогового кодекса этот срок увеличили до двух лет.

"Так как у нас нормы Налогового кодекса вступили в действие с 2026 года, поэтому срок этот будет действовать с имущества, приобретённого в 2026 году. Если вы, например, в декабре приобрели квартиру за 25 миллионов и продали, допустим, в январе 2027 года — то есть более одного года, но так как она приобретена была в декабре 2025 года, здесь будут учитываться нормы старого Налогового кодекса. Срок действия — один год для исчисления имущественного дохода. А если вы приобретёте в январе 2026 года, здесь у вас уже будет срок действовать 2 года для исчисления имущественного дохода", — пояснила Дина Кусаинова.

Важно отметить: если прирост стоимости от продажи имущества не превышает 36 миллионов тенге, то уплачивается 10 процентов, а если разница выше этой суммы, то налог составит уже 15 процентов.